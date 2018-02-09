FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 758
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Рано.) Остатки сладки...
Да,19 не предел,но Илья остатки добирает веером,видел неоднократно и это правильно,т.к. будущего не знает никто.
Да,19 не предел,но Илья остатки добирает веером,видел неоднократно и это правильно,т.к. будущего не знает никто.
у меня последний тейк на 1,2
Мы с тобой работаем супротив друг другу-у тебя там тейк,а у меня был бы капкан.
Мы с тобой работаем супротив друг другу-у тебя там тейк,а у меня был бы капкан.
ну и я в твоем капкане бы начал продажи, это как "нет проблем!"
Если 20 возьмёт,перевернёшься?
3 исторических хвоста тебе будут гарантией.
......Я там присмотрелся-уровень на 1950. Следи чтоб не отскочила,не добив до 20-ти.
Если 20 возьмёт,перевернёшься?
3 исторических хвоста тебе будут гарантией.
......Я там присмотрелся-уровень на 1950. Следи чтоб не отскочила,не добив до 20-ти.
хз, там видно будет
следим)
хз, там видно будет
следим)
Я бы вот так рассматривал ситуацию.
Интересно. Посмотрим.
Я бы вот так рассматривал ситуацию.
Интересно. Посмотрим.
на голубом - опять перехай, ой-ёй-ёй, шо такэ, почему???
Тума тока не сдрефил, продает в противотренд...
Вот те и методика анализа отчетов СМЕ...
Говорил же - лажа!!!!
1,2 кстати в течении дня скорректился, я не заметил, всё нету его
последняя цель 1,1928если выбьют, покажу
не мечись уже, как какаха... будь мужиком
прога знает чо делает, руками не лезу
Каждый тейк - это прогнозная цена.
ВСЁ ГУДДД!!!
и баек у мну больше нет.
не мечись уже, как какаха... будь мужиком
А нукась - следующий прогноз -
скажи ка цель по евро, а я после тебя??