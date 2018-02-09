FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 758

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sterva:

Рано.) Остатки сладки...


Да,19 не предел,но Илья остатки добирает веером,видел неоднократно и это правильно,т.к. будущего не знает никто.

 
Vadens:

Да,19 не предел,но Илья остатки добирает веером,видел неоднократно и это правильно,т.к. будущего не знает никто.

у меня последний тейк на 1.2, типа бонус от кукла)
 
Renat Akhtyamov:
у меня последний тейк на 1,2

Мы с тобой работаем супротив друг другу-у тебя там тейк,а у меня был бы капкан.

 
Vadens:

Мы с тобой работаем супротив друг другу-у тебя там тейк,а у меня был бы капкан.

ну и я в твоем капкане бы начал продажи, это как "нет проблем!"
 
Renat Akhtyamov:
ну и я в твоем капкане бы начал продажи, это как "нет проблем!"

Если 20 возьмёт,перевернёшься?

3 исторических хвоста тебе будут гарантией.


......Я там присмотрелся-уровень на 1950. Следи чтоб не отскочила,не добив до 20-ти.
 
Vadens:

Если 20 возьмёт,перевернёшься?

3 исторических хвоста тебе будут гарантией.


......Я там присмотрелся-уровень на 1950. Следи чтоб не отскочила,не добив до 20-ти.

хз, там видно будет

следим)

 
Renat Akhtyamov:

хз, там видно будет

следим)


Я бы вот так рассматривал ситуацию. 


Интересно. Посмотрим.

 
Vadens:

Я бы вот так рассматривал ситуацию. 


Интересно. Посмотрим.

на голубом - опять перехай, ой-ёй-ёй, шо такэ, почему???

Тума тока не сдрефил, продает в противотренд...

Вот те и методика анализа отчетов СМЕ...

Говорил же - лажа!!!!

1,2 кстати в течении дня скорректился, я не заметил, всё нету его

последняя цель 1,1928

если выбьют, покажу
 
nahdi:

не мечись уже, как какаха... будь мужиком 

прога знает чо делает, руками не лезу

Каждый тейк - это прогнозная цена.

ВСЁ ГУДДД!!!

и баек у мну больше нет.


 
nahdi:

не мечись уже, как какаха... будь мужиком 

А нукась - следующий прогноз -

скажи ка цель по евро, а я после тебя??

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