FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 81

Новый комментарий
 
Рано сетапнули. Еще немного и можно будет покупать.)))
 
tuma_news:
Стерва, надеюсь   по моим прогнозам не входила? )
Отложка сработала. Раненько немного, но не смертельно.)
 
sterva:
Отложка сработала. Раненько немного, но не смертельно.)

Точнее скажет только колопутчик...

портянка...

 
Lesorub:

Точнее скажет только колопутчик...

портянка...

Коллопутчики тоже с просадкой.

ВВП Еврозоны круче США.) 

 
sterva:

Коллопутчики тоже с просадкой.

ВВП Еврозоны круче США.) 

почему просада?

набор позы в SELL...

посмотрите на час - картина маслом...

 

шорт на все

NZDCHF

 
tuma_news:

Илья) зачем там надо было входить? Там вообще место 50/50 )))

Что меня и заставило вчера закрыть  в том месте покупки от 1,0630 )


где там???

я и продавал и покупал и вчера и седня...

все селлы к палкам на Н30 и Н1...

дневной сигнал - селл!!!

своп положительный для продаж...

 
tuma_news:




Лоты хорошие ,закрасил  хорошо,  чтобы  не пугать  общественность )




ты сквозь пространство видишь???    
 
tuma_news:
сравни  свой и мой рисунок )

если от 0700 самый нижний, так это остался противовес закрытых седня баев...

и что там не так?

 
tuma_news:

1,0825 лимитка)

хочу разорить NZD...
1...747576777879808182838485868788...878
Новый комментарий