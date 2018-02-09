FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 81
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Стерва, надеюсь по моим прогнозам не входила? )
Отложка сработала. Раненько немного, но не смертельно.)
Точнее скажет только колопутчик...
портянка...
Точнее скажет только колопутчик...
портянка...
Коллопутчики тоже с просадкой.
ВВП Еврозоны круче США.)
Коллопутчики тоже с просадкой.
ВВП Еврозоны круче США.)
почему просада?
набор позы в SELL...
посмотрите на час - картина маслом...
шорт на все
NZDCHF
Илья) зачем там надо было входить? Там вообще место 50/50 )))
Что меня и заставило вчера закрыть в том месте покупки от 1,0630 )
где там???
я и продавал и покупал и вчера и седня...
все селлы к палкам на Н30 и Н1...
дневной сигнал - селл!!!
своп положительный для продаж...
Лоты хорошие ,закрасил хорошо, чтобы не пугать общественность )
сравни свой и мой рисунок )
если от 0700 самый нижний, так это остался противовес закрытых седня баев...
и что там не так?
1,0825 лимитка)