FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 764

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Dmitry Chepik:
доброе утро! ребята,если скучно, можете биткоин поторговать, он и в выходные торгуется

я бы поторговал, но у меня его нету

а покупать - не хочется

 
nahdi:
А вот и мышь-полёвка(он же миф) - ссылка
Где там у них оптл валяется, хочу проверить - попала бы евра в цель по ДБ-ильным отчетам или нет?
 

Вверх топает потихоньку:


 
nahdi:
где-то ветка отдельная там есть. но я так понял он уже давно не поддерживается автором. я примерно в то время её и отбросил, покрутив пару дней и поняв, что нечего там ловить. к слову я и с метака слез(ну ты в курсе) ))

я сравнивал платформы, было дело

не увидев разницы особой внешне, я не стал копаться в остальных преимуществах/недостатках, ибо угрохал на MQL дофига и меня все устраивает

поэтому я на МТ и менять в перспективе не собираюсь

но проверить ДБ с точки зрения верного расчета, а не тем чем завален интернет (например и твои ссылки выше) мне все равно нужно, т.к. этого я еще не делал

соответственно для начала нужно перевести ДБильные отчеты к читабельному метаком виду

 
nahdi:
ну так купи

сейчас не буд, но в перспективе, надо открыть счёт и поторговать его. Fxopen  котирует, инста. может ещё кто, не знаю...

 
nahdi:
не советую. на свопе сгоришь. его если и торговать то без плеча и не на дилере

спасибо, возьму на заметку... хочу на выходные его торговать, чтоб быть всегда в рынке


 
nahdi:
зачем такие сложности? всё что тебе нужно высчитать - это цель - вверх или вниз. И идешь к ней. а купить/продать можно хоть из веб терминала. при чем тут метак?!!!
ну вобщем если не можешь помочь ссылкой на эту фичу в лс, тогда я ушел искать
 
nahdi:
там найти минутное дело.

спасибо за ссылку)))))))))))))) 

ArrayMinimum

Ищет минимальный  элемент в первом измерении многомерного числового массива.

int  ArrayMinimum(
   const void&   array[],             // массив для поиска
   int           start=0,             // с какого индекса начинаем поиск
   int           count=WHOLE_ARRAY    // количество проверяемых
   );

Параметры

array[]
 

Хорошо ходит:


 
nahdi:
Ошибка колопутчиков с той ветки в том, что им ума не хватает понять - цена двигается внутри границ, но куда именно - это уже вопрос второй, чего они увидеть не в состоянии. Двигаться внутри границ она может как вверх так и вниз причем абсолютно в любую сторону со смещением границ. Аналог всего этого - стохастик - абсолютно то же самое поведение. В любом месте диапазон может развернуться... на границах диапазона может пойти дальше причем сколь угодно долго. Последние месяцы по евро - наглядный пример. Я уже не говорю о биткоине - по блохастику он должен был развернуться уже давным давно, но вырос уже в разы!!! И неизвестно во сколько раз еще вырастет!!!

Дык считать надо уметь

Миф же пишет - лажово считют и я грю что неправильно

Вот чо Миф имел ввиду - это уже второй вопрос...

Оптл я нашел, пойду, попробую понять Мифа...
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