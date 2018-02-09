FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 764
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доброе утро! ребята,если скучно, можете биткоин поторговать, он и в выходные торгуется
я бы поторговал, но у меня его нету
а покупать - не хочется
А вот и мышь-полёвка(он же миф) - ссылка
Вверх топает потихоньку:
где-то ветка отдельная там есть. но я так понял он уже давно не поддерживается автором. я примерно в то время её и отбросил, покрутив пару дней и поняв, что нечего там ловить. к слову я и с метака слез(ну ты в курсе) ))
я сравнивал платформы, было дело
не увидев разницы особой внешне, я не стал копаться в остальных преимуществах/недостатках, ибо угрохал на MQL дофига и меня все устраивает
поэтому я на МТ и менять в перспективе не собираюсь
но проверить ДБ с точки зрения верного расчета, а не тем чем завален интернет (например и твои ссылки выше) мне все равно нужно, т.к. этого я еще не делал
соответственно для начала нужно перевести ДБильные отчеты к читабельному метаком виду
ну так купи
сейчас не буд, но в перспективе, надо открыть счёт и поторговать его. Fxopen котирует, инста. может ещё кто, не знаю...
не советую. на свопе сгоришь. его если и торговать то без плеча и не на дилере
спасибо, возьму на заметку... хочу на выходные его торговать, чтоб быть всегда в рынке
зачем такие сложности? всё что тебе нужно высчитать - это цель - вверх или вниз. И идешь к ней. а купить/продать можно хоть из веб терминала. при чем тут метак?!!!
там найти минутное дело.
спасибо за ссылку))))))))))))))
Хорошо ходит:
Ошибка колопутчиков с той ветки в том, что им ума не хватает понять - цена двигается внутри границ, но куда именно - это уже вопрос второй, чего они увидеть не в состоянии. Двигаться внутри границ она может как вверх так и вниз причем абсолютно в любую сторону со смещением границ. Аналог всего этого - стохастик - абсолютно то же самое поведение. В любом месте диапазон может развернуться... на границах диапазона может пойти дальше причем сколь угодно долго. Последние месяцы по евро - наглядный пример. Я уже не говорю о биткоине - по блохастику он должен был развернуться уже давным давно, но вырос уже в разы!!! И неизвестно во сколько раз еще вырастет!!!
Дык считать надо уметь
Миф же пишет - лажово считют и я грю что неправильно
Вот чо Миф имел ввиду - это уже второй вопрос...Оптл я нашел, пойду, попробую понять Мифа...