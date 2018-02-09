FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 304

Новый комментарий
 
mmmoguschiy-new:
Вы пока тут трындите - рубалёк так славно валится... 

не понял. Чего это с ним???

Нефть чтоли тянет?

 
mmmoguschiy-new:

надо по Буратине постучать 
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
не понял. Чего это с ним???

ну всё - отрос 
 
mmmoguschiy-new:

ну всё - отрос 

не, ну хедж хеджем...

зарабатывают то всё равно другие...

эврику скорее всего открыли... уже
 
mmmoguschiy-new:

надо по Буратине постучать 
 
как эти долбоные картинки вставлять)))))))))))
 
achtopridumat:
как эти долбоные картинки вставлять)))))))))))
Файлы:
uaii5y6t653.jpg  62 kb
[Удален]  
achtopridumat:
как эти долбоные картинки вставлять)))))))))))

 
achtopridumat:
как эти долбоные картинки вставлять)))))))))))
 
ооооооооооооо спасибо Ренат!!!
1...297298299300301302303304305306307308309310311...878
Новый комментарий