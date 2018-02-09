FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 304
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Вы пока тут трындите - рубалёк так славно валится...
не понял. Чего это с ним???
Нефть чтоли тянет?
надо по Буратине постучать
не понял. Чего это с ним???
ну всё - отрос
ну всё - отрос
не, ну хедж хеджем...
зарабатывают то всё равно другие...эврику скорее всего открыли... уже
надо по Буратине постучать
как эти долбоные картинки вставлять)))))))))))
как эти долбоные картинки вставлять)))))))))))
как эти долбоные картинки вставлять)))))))))))