FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 284

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эт че, гэп чтоль?


 
Alexandr Bryzgalov:

эт че, гэп чтоль?

через часок видно будет, пока не очень ГЭП-исто..
 
Renat Akhtyamov:

сработала...

29-го начало процедуры брексита, с чем почти всех и поздравляю


Ренка,а тебя греет сам политический процесс или планируешь перескочить в другую ценовую зону?
 
Vadens:

Ренка,а тебя греет сам политический процесс или планируешь перескочить в другую ценовую зону?

не ниже 1,14 еврика хотелось как то увидеть

но фунтик что вытворит - понятия не имею. Предполагал конечно 1,14...

Последняя неделя попортила чуток такой взгляд.

Сейчас уже и сам не верю, что такое возможно.

 
если возьмут 1.0877, то писец бычьему празднику...
 
Lesorub:

хоть покупай, хоть продавай...


итог один:


Приветик , господа ! )

На гепе  продал  ещё.

Renat Akhtyamov:

сработала...

29-го начало процедуры брексита, с чем почти всех и поздравляю

как это отразится на евро/долл ?

спасибо!)

 
Renat Akhtyamov:

не ниже 1,14 еврика хотелось как то увидеть

но фунтик что вытворит - понятия не имею. Предполагал конечно 1,14...

Последняя неделя попортила чуток такой взгляд.

Сейчас уже и сам не верю, что такое возможно.

по опционам есть и это .

Но вопрос когда по времени и прямо идти или криво.

 
tuma_news:

по опционам есть и это .

Но вопрос когда по времени и прямо идти или криво.

лучче прямо, но она так не умеет

)

 
Renat Akhtyamov:

лучче прямо, но она так не умеет



вообще, в пятницу  сигналы были  продать.

Это рост  просто профанация)

1,0880 водораздел

Спасибо)

 

рост опционов PUT, при росте цены, характеризует ожидания покупателей опционов 

     на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.

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