FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 284
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эт че, гэп чтоль?
эт че, гэп чтоль?
сработала...
29-го начало процедуры брексита, с чем почти всех и поздравляю
Ренка,а тебя греет сам политический процесс или планируешь перескочить в другую ценовую зону?
Ренка,а тебя греет сам политический процесс или планируешь перескочить в другую ценовую зону?
не ниже 1,14 еврика хотелось как то увидеть
но фунтик что вытворит - понятия не имею. Предполагал конечно 1,14...
Последняя неделя попортила чуток такой взгляд.
Сейчас уже и сам не верю, что такое возможно.
хоть покупай, хоть продавай...
итог один:
Приветик , господа ! )
На гепе продал ещё.
сработала...
29-го начало процедуры брексита, с чем почти всех и поздравляю
как это отразится на евро/долл ?
спасибо!)
не ниже 1,14 еврика хотелось как то увидеть
но фунтик что вытворит - понятия не имею. Предполагал конечно 1,14...
Последняя неделя попортила чуток такой взгляд.
Сейчас уже и сам не верю, что такое возможно.
по опционам есть и это .
Но вопрос когда по времени и прямо идти или криво.
по опционам есть и это .
Но вопрос когда по времени и прямо идти или криво.
лучче прямо, но она так не умеет
)
лучче прямо, но она так не умеет
вообще, в пятницу сигналы были продать.
Это рост просто профанация)
1,0880 водораздел
Спасибо)
рост опционов PUT, при росте цены, характеризует ожидания покупателей опционов
на скорое возвращение цены как минимум к текущему уровню.