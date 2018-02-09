FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 394

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Renat Akhtyamov:

предистория:

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1135#comment_2872392

я что виноват, что толпа всегда ставит на откат? она как движение увидит - сразу ставит, что оно развернется.
 
Darirunu:


)))))))))))))))..Детское время кончилось))))))))))))))))


 уступлю место роботам, пусть разбираются теперь - почему нет ГЭПа ???

)

[Удален]  

Потому что ожидания по результатам выборов были отторгованы на прошлой неделе. А сейчас небольшая коррекция.

Похоже летим дальше в космос.

 
Как вы думаете продавать уже можно Eur/usd...???
 
сергей семенов:
Как вы думаете продавать уже можно Eur/usd...???


Ни за что, это просто Коррекция, масса Трейдеров удостоверилась, что Евро стоит крепче крепкого, и сейчас начнет понемногу позиции на Buy


 
Sergey Lazarenko:


Ни за что, это просто Коррекция, масса Трейдеров удостоверилась, что Евро стоит крепче крепкого, и сейчас начнет понемногу позиции на Buy


По поводу коррекции согласен.

На продажу евро пока зреет, но пока ещё рано. Не все лонги закрылись у нас ещё.

Но каждый принимает свои решения сам.

 

луневое продолжение:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page376


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.05.01
  • www.mql5.com
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Sergey Novokhatskiy:

По поводу коррекции согласен.

На продажу евро пока зреет, но пока ещё рано. Не все лонги закрылись у нас ещё.

Но каждый принимает свои решения сам.

Привет!

Сумку сшил?

Мерещится, что 60 пунктов, не более, где-то 1.104-1.105

 
Lesorub:

луневое продолжение:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page376



это все на Sell? ну уж нет...

Это хороший такой откат, дающий возможность по дешевке купить


 
Renat Akhtyamov:

Привет!

Сумку сшил?

Мерещится, что 60 пунктов, не более, где-то 1.104-1.105

Привет!

Должен был сшить?

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