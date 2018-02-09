FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 394
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предистория:
https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1135#comment_2872392
)))))))))))))))..Детское время кончилось))))))))))))))))
уступлю место роботам, пусть разбираются теперь - почему нет ГЭПа ???
)
Потому что ожидания по результатам выборов были отторгованы на прошлой неделе. А сейчас небольшая коррекция.
Похоже летим дальше в космос.
Как вы думаете продавать уже можно Eur/usd...???
Ни за что, это просто Коррекция, масса Трейдеров удостоверилась, что Евро стоит крепче крепкого, и сейчас начнет понемногу позиции на Buy
Ни за что, это просто Коррекция, масса Трейдеров удостоверилась, что Евро стоит крепче крепкого, и сейчас начнет понемногу позиции на Buy
По поводу коррекции согласен.
На продажу евро пока зреет, но пока ещё рано. Не все лонги закрылись у нас ещё.
Но каждый принимает свои решения сам.
луневое продолжение:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page376
По поводу коррекции согласен.
На продажу евро пока зреет, но пока ещё рано. Не все лонги закрылись у нас ещё.
Но каждый принимает свои решения сам.
Привет!
Сумку сшил?
Мерещится, что 60 пунктов, не более, где-то 1.104-1.105
луневое продолжение:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page376
это все на Sell? ну уж нет...
Это хороший такой откат, дающий возможность по дешевке купить
Привет!
Сумку сшил?
Мерещится, что 60 пунктов, не более, где-то 1.104-1.105
Привет!
Должен был сшить?