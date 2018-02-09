FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 9
Есть в Базе крутой советник с отложками https://www.mql5.com/ru/code/1433, что про него скажешь... такой же примерно используешь...))
чужие не смотрю. но про этот скажу, что если бы была открыта байка, то график эквити был бы точно таким же как и баланс)
самодельный у меня. пока что на стадии изобретения
........ ..Вот сейчас простабировали нефтянку...
Что такое простабировали? Яндекс виновато поник. Может промастурбировали?
Лично я осваиваю торговлю отложками (см.прицеп):
Закрыл ауди-надоел.
Киви/Чиф мучаю. Своп 2 бакса за 2 дня накапал. Сама пара флетует и ещё не пойму,чем она лучше ауди.
Не знаю что можно с отложками изобрести кроме сетки, разве что сильно замороченный канал с лимитниками... ну желаю удачи в новых разработках... вот такой примерно...)) - шутка...
Как дела?
Лично я осваиваю торговлю отложками (см.прицеп):
Торгуем потихоньку там, и здесь. В торговле давно по ордерам используются лимитники+ доливка. Всё потихоньку и слава богу.
Как то так.
Я думаю как-то так:
Торгуем потихоньку там, и здесь. В торговле давно по ордерам используются лимитники+ доливка. Всё потихоньку и слава богу.
Как то так.
ясненько
читаю эконометрику
интересно