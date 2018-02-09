FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 9

Сергей Криушин:
Есть в Базе крутой советник с отложками https://www.mql5.com/ru/code/1433, что про него скажешь... такой же примерно используешь...))

чужие не смотрю. но про этот скажу, что если бы была открыта байка, то график эквити был бы точно таким же как и баланс)

самодельный у меня. пока что на стадии изобретения

 
Movlat Baghiyev:
........ ..Вот сейчас простабировали нефтянку...
Что такое простабировали? Яндекс виновато поник. Может промастурбировали?
Vadens:
Что такое простабировали? Яндекс виновато поник. Может промастурбировали?
Создали видимость стабильности цены ..
 
Renat Akhtyamov:

Лично я осваиваю торговлю отложками (см.прицеп):

О,Ренка! У меня таких прицепов,из левого нижнего ровно в правый верхний........а счастья нет.
 

Закрыл ауди-надоел.

 

Киви/Чиф мучаю. Своп 2 бакса за 2 дня накапал. Сама пара флетует и ещё не пойму,чем она лучше ауди.

 
Renat Akhtyamov:

чужие не смотрю. но про этот скажу, что если бы была открыта байка, то график эквити был бы точно таким же как и баланс)

самодельный у меня. пока что на стадии изобретения

Не знаю что можно с отложками изобрести кроме сетки, разве что сильно замороченный канал с лимитниками... ну желаю удачи в новых разработках... вот такой примерно...))  - шутка...


 
Renat Akhtyamov:

Как дела?

Лично я осваиваю торговлю отложками (см.прицеп):


Торгуем потихоньку там, и здесь. В торговле давно по ордерам используются лимитники+ доливка. Всё потихоньку и слава богу.

Как то так.

Я думаю как-то так:

 

 
Aleksandr Praslov:

Я думаю как-то так: 

что показывает индикатор?
 
Sergey Novokhatskiy:

Торгуем потихоньку там, и здесь. В торговле давно по ордерам используются лимитники+ доливка. Всё потихоньку и слава богу.

Как то так.

ясненько

читаю эконометрику

интересно

