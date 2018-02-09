FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 429
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Помнится недельку назад говорил про полет на юга;)
возможный откат по Луню:
Вы о чем??
Пожалуйста следите за выражениями и за лексикой. Это относится также к тем, кто цитирует сообщения.
трут сообщения, почем зря...
не смущайте фунтоторговцев, ща так, позже по другому:
свои я сам стёр.
А про дрокает как может- мой любимчик.)
Евро не спокойная.
Б/у поставила? )
вообще тест 1,1245/50.
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page418#comment_5066049
и что не так?
Туда ему и дорога ...
Туда ему и дорога ...
Серьёзный набор веера. Да,ещё на проблемной волне,я бы не додумался. Респект.
Достойно музейной экспозиции.
Евро не спокойная.
Б/у поставила? )
вообще тест 1,1245/50.
похоже, что пробивать не собираются с этого забега.
Ожидаю перелой.
Возможно до 1,1110-50
Верх прогнозится 1,1337/87 (всё-таки Север ,наверное,прав с ростом).
По опционам парни почти все вверх прогнозят. К 1,1400
Спасибо! )