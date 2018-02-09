FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 429

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Forex969:
Помнится недельку назад говорил про полет на юга;)
Вы о чем???
 

возможный откат по Луню:


 
Lesorub:
Вы о чем??
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page418#comment_5066049
Файлы:
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Vladimir Karputov:
Пожалуйста следите за выражениями и за лексикой. Это относится также к тем, кто цитирует сообщения.
Спасибо!
 
Lesorub:

трут сообщения, почем зря...


не смущайте фунтоторговцев, ща так, позже по другому:


свои я сам  стёр.

А про дрокает как может- мой любимчик.)

 
sterva:

Евро  не спокойная.

Б/у поставила? )

вообще тест 1,1245/50.

 
Forex969:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page418#comment_5066049

и что не так?

[Удален]  

Туда ему и дорога ...


 
Vladimir Zubov:

Туда ему и дорога ...



Серьёзный набор веера. Да,ещё на проблемной волне,я бы не додумался. Респект.

Достойно музейной экспозиции.


 
tuma_news:

Евро  не спокойная.

Б/у поставила? )

вообще тест 1,1245/50.

похоже, что  пробивать не собираются с этого забега.

Ожидаю перелой.

Возможно до 1,1110-50

Верх прогнозится 1,1337/87 (всё-таки Север ,наверное,прав с ростом).

По опционам парни почти все вверх прогнозят. К 1,1400

Спасибо! )

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