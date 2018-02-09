FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 678

Новый комментарий
 

Аналогично CAD/JPY можно присмотрется чтобы продать, цель 88,760

 

ага, чтоб купить...


 
Lesorub:

ага, чтоб купить...


не я в шорт :)
 

закрылась фунтовая эпопея:



 
Lesorub:

закрылась фунтовая эпопея:



Жостко, особенно доливка, на Н1 и на Н4 тренд в низ. По ходу на везении закрылись.

 
Sergiy_SV:

Жостко, особенно доливка, на Н1 и на Н4 тренд в низ. По ходу на везении закрылись.


 
Lesorub:

1.1550 сбылось

теперь и 1.1662 взяли

повезло опять... 

О! Неплохо.

Илья, индюк у тебя, который подбивает бабули если бесплатный, можешь кинуть?

Тож надо итоги подбить...

Правда у мну поскромнее будет )
 
Renat Akhtyamov:

О! Неплохо.

Илья, индюк у тебя, который подбивает бабули если бесплатный, можешь кинуть?

Тож надо итоги подбить...

да их как грязи...

Файлы:
i_Profit2.mq4  13 kb
 
Lesorub:

да их как грязи...

Спасибо огромное!


1...671672673674675676677678679680681682683684685...878
Новый комментарий