FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 678
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Аналогично CAD/JPY можно присмотрется чтобы продать, цель 88,760
ага, чтоб купить...
ага, чтоб купить...
закрылась фунтовая эпопея:
закрылась фунтовая эпопея:
Жостко, особенно доливка, на Н1 и на Н4 тренд в низ. По ходу на везении закрылись.
Жостко, особенно доливка, на Н1 и на Н4 тренд в низ. По ходу на везении закрылись.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.11.07 10:20
Н1 сигнальная свеча от 03.11.17 г.
ТР 1.1662
1.1550 сбылось
теперь и 1.1662 взяли
повезло опять...
1.1550 сбылось
теперь и 1.1662 взяли
повезло опять...
О! Неплохо.
Илья, индюк у тебя, который подбивает бабули если бесплатный, можешь кинуть?
Тож надо итоги подбить...Правда у мну поскромнее будет )
О! Неплохо.
Илья, индюк у тебя, который подбивает бабули если бесплатный, можешь кинуть?
Тож надо итоги подбить...
да их как грязи...
да их как грязи...
Спасибо огромное!