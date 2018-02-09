FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 478
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Ну посмотрим, решил торговать в среднесрок, стоп стоит за последней шпилькой - 1.1300.
Сейчас, как раз и готовится прорыв за эти уровни. Правильно Лесоруб ранее писал.USDCHF на откат вниз, евро вверх... чуть позже получим подтверждение. Только я говорю о движениях от фигуры и более учтите.
Renat Akhtyamov, вы меня простите ув. за мою тупость, но я так и не понял... "#4770"- это была реклама вашей АТС, или вашей нетрадиционной ориентации?
реклама исключена, ибо АТС я не продаю и сообщил о том, что АТС круче ручной, собственно есть время для того чтобы просто отдыхать и смотреть (далее по тексту)
видео - это прикольный рейтинговый клип из серии THE BEST OF ITALO DISCO HITS для хорошего настроения
Renat... "АТС круче ручной"... Допустим, вдруг исчезнет "metatrader" платформа?... (время нынче неспокойное- всё возможно)... как будете торговать, уважаемый?... . Присмотритесь лучше к ув. Лесорубу, он думаю со своими "палками" на каждой торговой платформе справится :)... .
Ну пока что MQ только и делает что развивается, причем покоряя конкуррентов одного за другим.
Лесроуб монстрик в ручной, не спорю. Но он шел к этому не один год.
Ну пока что MQ только и делает что развивается, причем покоряя конкуррентов одного за другим.
Лесроуб монстрик в ручной, не спорю. Но он шел к этому не один год.
чей - то в ручной ???
мне девушки нравятся...
и еще один счетик:
фунтамута та...
здравствуй, Пятница...
и рельсы - рельсы, шпалы - шпалы:
здравствуй, Пятница...
и рельсы - рельсы, шпалы - шпалы:
Илья, пни евре под задницу, пусть прыгнет вверх еще чуток )))
нет проблем...