FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 478

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Artem Zviriaka:

Ну посмотрим, решил торговать в среднесрок, стоп стоит за последней шпилькой - 1.1300.

 Сейчас, как раз и готовится прорыв за эти уровни. Правильно Лесоруб ранее писал.

USDCHF на откат вниз, евро вверх... чуть позже получим подтверждение. Только я говорю о движениях от фигуры и более учтите.
 
praeiwis:
Renat Akhtyamov, вы меня простите ув. за мою тупость, но я так и не понял... "#4770"- это была реклама вашей АТС, или вашей нетрадиционной ориентации?

реклама исключена, ибо АТС я не продаю и сообщил о том, что АТС круче ручной, собственно есть время для того чтобы просто отдыхать и смотреть (далее по тексту)

видео - это прикольный рейтинговый клип из серии THE BEST OF ITALO DISCO HITS для хорошего настроения

 
praeiwis:

Renat... "АТС круче ручной"... Допустим, вдруг исчезнет "metatrader" платформа?... (время нынче неспокойное- всё возможно)... как будете торговать, уважаемый?...  . Присмотритесь лучше к ув. Лесорубу, он думаю со своими "палками" на каждой торговой платформе справится  :)... .

Ну пока что MQ только и делает что развивается, причем покоряя конкуррентов одного за другим.

Лесроуб монстрик в ручной, не спорю. Но он шел к этому не один год.

 
Renat Akhtyamov:

Ну пока что MQ только и делает что развивается, причем покоряя конкуррентов одного за другим.

Лесроуб монстрик в ручной, не спорю. Но он шел к этому не один год.

чей - то в ручной ???

мне девушки нравятся...


 

и еще один счетик:


 

фунтамута та...


 

здравствуй, Пятница...

и рельсы - рельсы, шпалы - шпалы:


 
Lesorub:

здравствуй, Пятница...

и рельсы - рельсы, шпалы - шпалы:

Илья, пни евре под задницу, пусть прыгнет вверх еще чуток )))
 
Renat Akhtyamov:
Илья, пни евре под задницу, пусть прыгнет вверх еще чуток )))

нет проблем...


 
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