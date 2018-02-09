FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 516

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Lesorub:

А если рванут за верхними долгами?

Пусть чо хотят делают, хоть до неба. 200% накатили за 3 недели, хватит пока...
 

фунтопшик..

 
Renat Akhtyamov:
Пусть чо хотят делают, хоть до неба. 200% накатили за 3 недели, хватит пока...

да уж...


а у нас куры да зерна:


 
Lesorub:

да уж...


а у нас куры да зерна:


То ли еще будет. Вечром, вечером...


 

и фунтика, ждемс:


 
Lesorub:

Ждемс...


долги нужно чтить...


Фишку с сокращением баланса ФРС теперь придумали. Адресно по доллару.)

Падай доллар большой и маленький).

 
sterva:

Фишку с сокращением баланса ФРС теперь придумали. Адресно по доллару.)

Падай доллар большой и маленький).

полагаю, наоборот все будет:


 
sterva:

Фишку с сокращением баланса ФРС теперь придумали. Адресно по доллару.)

Падай доллар большой и маленький).

Откуда такая инфа?

По еврику слышал, по баксу - нет.

И вообще, перехай. Счас инет завалят всякой аналитикой...
 
Renat Akhtyamov:

Откуда такая инфа?

По еврику слышал, по баксу - нет.

И вообще, перехай. Счас инет завалят всякой аналитикой...

После ставки в комментах огласили.

Слеза наворачивается от ихних комментов.

Ставка ожидаемая. Получите.)

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