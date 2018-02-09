FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 516
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А если рванут за верхними долгами?
фунтопшик..
Пусть чо хотят делают, хоть до неба. 200% накатили за 3 недели, хватит пока...
да уж...
а у нас куры да зерна:
да уж...
а у нас куры да зерна:
То ли еще будет. Вечром, вечером...
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.07.26 10:12
По Евре верхняя засада 1.1724 ...
Вынос медведов на вечерних новостях?
Затем 1.1519 и 1.1387
Ждемс...
долги нужно чтить...
и фунтика, ждемс:
Ждемс...
долги нужно чтить...
Фишку с сокращением баланса ФРС теперь придумали. Адресно по доллару.)
Падай доллар большой и маленький).
Фишку с сокращением баланса ФРС теперь придумали. Адресно по доллару.)
Падай доллар большой и маленький).
полагаю, наоборот все будет:
Фишку с сокращением баланса ФРС теперь придумали. Адресно по доллару.)
Падай доллар большой и маленький).
Откуда такая инфа?
По еврику слышал, по баксу - нет.И вообще, перехай. Счас инет завалят всякой аналитикой...
Откуда такая инфа?
По еврику слышал, по баксу - нет.И вообще, перехай. Счас инет завалят всякой аналитикой...
После ставки в комментах огласили.
Слеза наворачивается от ихних комментов.
Ставка ожидаемая. Получите.)