FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 737

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Renat Akhtyamov:

Чо то не спокойно на душе вдруг стало.....

Илья, у тебя счас какой прогноз по евро - вверх/вниз?

У меня вроде как вверха, но чо то больно уж далеко, выше 18..

выше уровни с М30, дневной ход седня по Евре примерно 72 п. на вечер

основной селл сигнал по дневкам, картинка еще выше

и предлагал продавать со всех хаев, лимит озвучен

первым взяли нижнюю цель, прошли за день на сейчас 44 п. дневного хода

купил от лоя к своему лимиту

да, повесили долг на текущем лое:


 
Lesorub:

выше уровни с М30, дневной ход седня по Евре примерно 72 п. на вечер

основной селл сигнал по дневкам, картинка еще выше

и предлагал продавать со всех хаев, лимит озвучен

первым взяли нижнюю цель, прошли за день на сейчас 44 п. дневного хода

купил от лоя к своему лимиту

72, ну-ну....

понаблюдаем

 

доброго дня Господа Трейдера!

 
Speculator:

доброго дня Господа Трейдера!

Привет миллионерам! //тока не пиши сюда про своё депо...
 
Renat Akhtyamov:
Привет миллионерам! //тока не пиши сюда про своё депо...

Привет!!! В смысле не пиши про депо? 


 
Speculator:

Привет!!! В смысле не пиши про депо?

чтобы открыть ордер в 1 лот, как минимум 12к должно быть , смотри сам...
 
Renat Akhtyamov:
чтобы открыть ордер в 1 лот, как минимум 12к должно быть


Для анализа и обзора проб и ошибок черновик однако!

 
Speculator:


Для анализа и обзора проб и ошибок черновик однако!

А чо руками рисуешь, зиг-заг не умеет чтоли так?
 
Renat Akhtyamov:
А чо руками рисуешь, зиг-заг не умеет чтоли так?


Нет Зиг - Заг Не умеет так!

 
Renat Akhtyamov:
чтобы открыть ордер в 1 лот, как минимум 12к должно быть , смотри сам...

Ренат каким торговым плечем торгуешь?

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