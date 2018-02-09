FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 737
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Чо то не спокойно на душе вдруг стало.....
Илья, у тебя счас какой прогноз по евро - вверх/вниз?У меня вроде как вверха, но чо то больно уж далеко, выше 18..
выше уровни с М30, дневной ход седня по Евре примерно 72 п. на вечер
основной селл сигнал по дневкам, картинка еще выше
и предлагал продавать со всех хаев, лимит озвучен
первым взяли нижнюю цель, прошли за день на сейчас 44 п. дневного хода
купил от лоя к своему лимиту
да, повесили долг на текущем лое:
выше уровни с М30, дневной ход седня по Евре примерно 72 п. на вечер
основной селл сигнал по дневкам, картинка еще выше
и предлагал продавать со всех хаев, лимит озвучен
первым взяли нижнюю цель, прошли за день на сейчас 44 п. дневного хода
купил от лоя к своему лимиту
72, ну-ну....
понаблюдаем
доброго дня Господа Трейдера!
доброго дня Господа Трейдера!
Привет миллионерам! //тока не пиши сюда про своё депо...
Привет!!! В смысле не пиши про депо?
Привет!!! В смысле не пиши про депо?
чтобы открыть ордер в 1 лот, как минимум 12к должно быть
Для анализа и обзора проб и ошибок черновик однако!
Для анализа и обзора проб и ошибок черновик однако!
А чо руками рисуешь, зиг-заг не умеет чтоли так?
Нет Зиг - Заг Не умеет так!
чтобы открыть ордер в 1 лот, как минимум 12к должно быть , смотри сам...
Ренат каким торговым плечем торгуешь?