FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 525

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Renat Akhtyamov:

Ну где такое пишут?

Тут $10-12 млрд в год уже дофига....

https://www.kommersant.ru/doc/3378002


Нашла.)

Telegraph узнала о согласии Британии выплатить ЕС $47 млрд за Brexit

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/06/08/2017/59863ed49a7947cbc1510933?from=newsfeed

Telegraph узнала о согласии Британии выплатить ЕС $47 млрд за Brexit
Telegraph узнала о согласии Британии выплатить ЕС $47 млрд за Brexit
  • www.rbc.ru
При этом Лондон ставит одно условие: Евросоюз согласится признать «счет за Brexit» частью соглашения о будущих торговых отношениях Британии и блока. Ранее Брюссель отказывался обсуждать будущие отношения с Лондоном до всех выплат
 
sterva:

Нашла.)

Telegraph узнала о согласии Британии выплатить ЕС $47 млрд за Brexit

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/06/08/2017/59863ed49a7947cbc1510933?from=newsfeed

Теперь понятно, почему ЕЦБ скинул 20 млрд.

Методом замещения загрузят 47 за 6 лет...

Учитывыая недоприбыль по 10-12 в год (итого 60-72), получается картина не из лучших:

-20+47-60=-33 млрд

Где то должны нацарапать еще 33...

Ольга, мочи прогноз на 6 лет. Раскладка в цифрах есть.

Ха, подожди, ошибся.

Недоприбыль с 18 по 20гг. Средняя (10-12)=11

3 года. Баланс сходится.

 
Renat Akhtyamov:

Теперь понятно, почему ЕЦБ скинул 20 млрд.

Методом замещения загрузят 47 за 6 лет...

Учитывыая недоприбыль по 10-12 в год (итого 60-72), получается картина не из лучших:

-20+47-60=-33 млрд

Где то должны нацарапать еще 33...

Ольга, мочи прогноз на 6 лет. Раскладка в цифрах есть.

Ха, подожди, ошибся.

Недоприбыль с 18 по 20гг. Средняя (10-12)=11

3 года. Баланс сходится.


Весь вопрос в том, что ответил или ответит ЕС. Им и 60 было мало.)

 
sterva:

Весь вопрос в том, что ответил или ответит ЕС. Им и 60 было мало.)

Дают - бери. Не будут упираться )
 

скоро дадут...


 
Lesorub:

скоро дадут...

а пока флет....

 
Renat Akhtyamov:

а пока флет....

фунтик пунктов на 100 еще съедет - 1.2931

КИВИ 0.7332 можно попробовать взять

Лунь пробил текущий хай (за мои баи отвечает...)

 
Lesorub:

фунтик пунктов на 100 еще съедет - 1.2931

КИВИ 0.7332 можно попробовать взять

Лунь пробил текущий хай (за мои баи отвечает...)

Вот за что я больше всего рад.

Всё думал - когда же Илья положит его в кошелек?

+++

 

Полнолуние - оно и в Африке полнолуние...


 

NZDUSD,D1 - BuyStop 0.74180 - 0.74200.

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