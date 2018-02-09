FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 525
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Ну где такое пишут?
Тут $10-12 млрд в год уже дофига....
https://www.kommersant.ru/doc/3378002
Нашла.)
Telegraph узнала о согласии Британии выплатить ЕС $47 млрд за Brexit
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/06/08/2017/59863ed49a7947cbc1510933?from=newsfeed
Нашла.)
Telegraph узнала о согласии Британии выплатить ЕС $47 млрд за Brexit
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/06/08/2017/59863ed49a7947cbc1510933?from=newsfeed
Теперь понятно, почему ЕЦБ скинул 20 млрд.
Методом замещения загрузят 47 за 6 лет...
Учитывыая недоприбыль по 10-12 в год (итого 60-72), получается картина не из лучших:
-20+47-60=-33 млрд
Где то должны нацарапать еще 33...
Ольга, мочи прогноз на 6 лет. Раскладка в цифрах есть.
Ха, подожди, ошибся.
Недоприбыль с 18 по 20гг. Средняя (10-12)=11
3 года. Баланс сходится.
Теперь понятно, почему ЕЦБ скинул 20 млрд.
Методом замещения загрузят 47 за 6 лет...
Учитывыая недоприбыль по 10-12 в год (итого 60-72), получается картина не из лучших:
-20+47-60=-33 млрд
Где то должны нацарапать еще 33...
Ольга, мочи прогноз на 6 лет. Раскладка в цифрах есть.
Ха, подожди, ошибся.
Недоприбыль с 18 по 20гг. Средняя (10-12)=11
3 года. Баланс сходится.
Весь вопрос в том, что ответил или ответит ЕС. Им и 60 было мало.)
Весь вопрос в том, что ответил или ответит ЕС. Им и 60 было мало.)
скоро дадут...
скоро дадут...
а пока флет....
а пока флет....
фунтик пунктов на 100 еще съедет - 1.2931
КИВИ 0.7332 можно попробовать взять
Лунь пробил текущий хай (за мои баи отвечает...)
фунтик пунктов на 100 еще съедет - 1.2931
КИВИ 0.7332 можно попробовать взять
Лунь пробил текущий хай (за мои баи отвечает...)
Вот за что я больше всего рад.
Всё думал - когда же Илья положит его в кошелек?
+++
Полнолуние - оно и в Африке полнолуние...
NZDUSD,D1 - BuyStop 0.74180 - 0.74200.