FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 868

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Mihail Matkovskij:

А вот скрин за несколько секунд до закрытия нулевого бара:

Фигура "Рельсы" из Price action, прямо возле верхней линии нисходящего канала, говорит в пользу нисходящего движения, до уровней: 110.443, 110.237 и 110.008: https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page866#comment_6348965.


У каждого своя правда, только одна имеет шанс на жизнь)))

 
Aleksandr Yakovlev:

У каждого своя правда, только одна имеет шанс на жизнь)))

Правда, это то, что соответствует действительности. Пока рынок не сделал каких-либо движений, "правд" может быть много :)

Но если, сейчас будет отскок, то должно быть довольно крупное движение в направлении тренда. Хотя, тоже не факт. Любой аналитик может предлагать множество вариантов. И тот который окажется верным и будет правдой :)

 
Mihail Matkovskij:

Правда, это то, что соответствует действительности. Пока рынок не сделал каких-либо движений, "правд" может быть много :)

Но если, сейчас будет отскок, то должно быть довольно крупное движение в направлении тренда. Хотя, тоже не факт. Любой аналитик может предлагать множество вариантов. И тот который окажется верным и будет правдой :)


Полностью с вами согласен.Кто бы что ни говорил и не предрекал о том или ином направлении, рынок пойдет туда, куда ему захочется. Факторов влияющих на его (рынка)  хотелки десятки тысяч и более, и человек в силу своей ограниченности, не может со 100% вероятности предсказать дальнейшее движение. Мы просто рисуем у себя в голове наше предположение, утверждаем его сами же для себя и озвучиваем как вероятность. И каждый может оказаться не правым, а угадавшим это движение.

 
Mihail Matkovskij:


Движение до уровней: 110.443, 110.237, 110.008. Свечи должны закрыться за уровнями 110.443 и 110.237. Далее, движение до уровня 110.008, затем, отскок. Если, свечи закроются за верхней линией канала (это 110.965, примерно), то ожидается движение вверх (смена тренда или откат).


Если не секрет, где стоп стоит у вас?

 
Aleksandr Yakovlev:

Если не секрет, где стоп стоит у вас?

Стоп лосс можно было ставить выше уровня 110.965. Но теперь это уже не актуально поставил на 10 пунктов в безубыток.


Работает Парайс экшн :)

 

Свеча закрылась за уровнем 110.443, ждём закрытия за 110.237.

 

Еще, заметил, что свечи на графике USDJPY в какой-то степени повторятся:

В формациях, обведенных красными прямоугольниками видно, одну мощную свечу вниз, за которой следуют 2 слабых свечи. И всё это возле верхней линии нисходящего канала. После чего заметны по две мощные свечи в направлении тренда. Если инструмент будет и дальше следовать этой последовательности, то ожидается коррекция, как после первой формации.

К стати, данная фигура есть в Price action и в свечном анализе. Но сейчас не припомню, как она называется. В Price action она считается достоверной, если находится возле важного уровня, что собственно и демонстрирует данный скрин.

 


Еще заметил нечто похожее на двойную вершину. Правда, не знаю, можно ли считать её уже отработанной. Если нулевой бар закроется выше уровня 110.443, не собьет стоп лосс и не уйдёт вниз, то придётся закрыть сделку. В любом случае, риск теперь равен нулю.

Далее, буду строить уже другой канал (так как образовался новый экстремум) с потенциалом пробития вверх.

 

как то так

 

Сегодня цена наконец пробила верхнюю границу канала. Открываю длинные позиции. Цели: 110.965 и 110.119. Если откроется бай стоп возле уровня 110.965, то получится фигура "Голова и плечи".

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