FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 868
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А вот скрин за несколько секунд до закрытия нулевого бара:
Фигура "Рельсы" из Price action, прямо возле верхней линии нисходящего канала, говорит в пользу нисходящего движения, до уровней: 110.443, 110.237 и 110.008: https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page866#comment_6348965.
У каждого своя правда, только одна имеет шанс на жизнь)))
У каждого своя правда, только одна имеет шанс на жизнь)))
Правда, это то, что соответствует действительности. Пока рынок не сделал каких-либо движений, "правд" может быть много :)
Но если, сейчас будет отскок, то должно быть довольно крупное движение в направлении тренда. Хотя, тоже не факт. Любой аналитик может предлагать множество вариантов. И тот который окажется верным и будет правдой :)
Правда, это то, что соответствует действительности. Пока рынок не сделал каких-либо движений, "правд" может быть много :)
Но если, сейчас будет отскок, то должно быть довольно крупное движение в направлении тренда. Хотя, тоже не факт. Любой аналитик может предлагать множество вариантов. И тот который окажется верным и будет правдой :)
Полностью с вами согласен.Кто бы что ни говорил и не предрекал о том или ином направлении, рынок пойдет туда, куда ему захочется. Факторов влияющих на его (рынка) хотелки десятки тысяч и более, и человек в силу своей ограниченности, не может со 100% вероятности предсказать дальнейшее движение. Мы просто рисуем у себя в голове наше предположение, утверждаем его сами же для себя и озвучиваем как вероятность. И каждый может оказаться не правым, а угадавшим это движение.
Движение до уровней: 110.443, 110.237, 110.008. Свечи должны закрыться за уровнями 110.443 и 110.237. Далее, движение до уровня 110.008, затем, отскок. Если, свечи закроются за верхней линией канала (это 110.965, примерно), то ожидается движение вверх (смена тренда или откат).
Если не секрет, где стоп стоит у вас?
Если не секрет, где стоп стоит у вас?
Стоп лосс можно было ставить выше уровня 110.965. Но теперь это уже не актуально поставил на 10 пунктов в безубыток.
Работает Парайс экшн :)
Свеча закрылась за уровнем 110.443, ждём закрытия за 110.237.
Еще, заметил, что свечи на графике USDJPY в какой-то степени повторятся:
В формациях, обведенных красными прямоугольниками видно, одну мощную свечу вниз, за которой следуют 2 слабых свечи. И всё это возле верхней линии нисходящего канала. После чего заметны по две мощные свечи в направлении тренда. Если инструмент будет и дальше следовать этой последовательности, то ожидается коррекция, как после первой формации.
К стати, данная фигура есть в Price action и в свечном анализе. Но сейчас не припомню, как она называется. В Price action она считается достоверной, если находится возле важного уровня, что собственно и демонстрирует данный скрин.
Еще заметил нечто похожее на двойную вершину. Правда, не знаю, можно ли считать её уже отработанной. Если нулевой бар закроется выше уровня 110.443, не собьет стоп лосс и не уйдёт вниз, то придётся закрыть сделку. В любом случае, риск теперь равен нулю.
Далее, буду строить уже другой канал (так как образовался новый экстремум) с потенциалом пробития вверх.
как то так
Сегодня цена наконец пробила верхнюю границу канала. Открываю длинные позиции. Цели: 110.965 и 110.119. Если откроется бай стоп возле уровня 110.965, то получится фигура "Голова и плечи".