FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 184
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Чо то много понаписали.
Как дела?
Фунтяра я смотрю - молодца, вдарил по лонганутым )))) Там как два пальца об асфальт - по другому и быть не может, даже в ближайшем будущем.
Вот евра - редиска, трёт свои 35 чипсов, хоть чо с ней делай )))
Вобщем, как и в прошлую и в позапрошлую пятницу - торговли по евре нет.
Приветик ! Рена )
Хорошо)
Что-то Евро не стала делать перехай...
Что-то Евро не стала делать перехай...
в долгосрак, или пипсуй
не рисуй, или рисуй
всё равно получишь кю(й)
И всё таки... На чём основано ваше утверждение?
На собственных ума заключениях ДА!
Что-то Евро не стала делать перехай...
плохо просишь)
Всё будет, не спеши. //Оанду глянь...
плохо просишь)
Всё будет, не спеши. //Оанду глянь...
Смотрел уже )
на 1,08 накидано хорошо )
Смотрел уже )
на 1,08 накидано хорошо )
на ближайшее - больше похоже что пофлетит, не про фунт будет сказано...
)
И всё таки... На чём основано ваше утверждение?
На собственных ума заключениях ДА!
Форумный тролль (англ. troll) – это человек, который на форумах и в чатах намеренно провоцирует агрессивные споры, причем делает это исключительно для своего удовольствия.
Тролль чаще всего задает издевательски глупые вопросы или вопросы, не имеющие отношения к теме обсуждения, либо в агрессивной форме высказывает мнение, противоположное тому, которое доминирует в конкретной теме в частности или на форуме в целом.
Простой пример. Тролль приходит на форум трейдеров и заявляет: «Вы неправильно торгуете – [Censored Artyom Trishkin] и бездари.… и вообще, я не понимаю, чего тут все обсуждают».
Подобная реплика обязательно спровоцирует бурную реакцию и станет причиной многочисленных споров. В течение нескольких часов, а то и суток будет написано немереное количество килобайт текста. В том случае, разумеется, если кто-то из участников форума, модераторы или администратор не распознают в зачинщике спора обыкновенного форумного тролля.
Троллинг – это целое «искусство». Некоторые люди этим долго и упорно занимаются, дабы постичь сие «искусство» в совершенстве. В реальности форумный тролль может придерживаться совсем не того мнения, которое он высказывает на форуме. Более того, его может вовсе не интересовать тема обсуждения, она может быть ему глубоко безразлична или же его позиция может быть абсолютно нейтральной.
Цель тролля – спровоцировать на форуме агрессию. Тролля привлекают следующие «положительные стороны» его деятельности:
Чем форумный тролль принципиально отличается от спамера, пиарщика, человека, рекламирующего свой блог, сайт, свою рассылку, собственные услуги, личный бренд и т.п.? Тролль не спамер, он ничего не рекламирует, у него нет мысли о материальной выгоде, о пиаре (PR) себя или своего сайта.
Троллю нравится сталкивать людей «лбами» и затем смотреть с наслаждением, как они грызутся. Высший пилотаж для тролля – надавить на те кнопки, которые наиболее болезненны, вызвать у людей бурю негативных эмоций, а потом смотреть на все это и …наслаждаться
нижняя граница диапазона, что утром рисовал, корячится:
Тогда уж 1,0570 , а не 92 )
Спасибо!
Приветик ! Рена )
Хорошо)
Вот нашел еще один экономический календарик, так по нему через 10 минут по еврику новости, хотя на инвестинг.ком такого нету
Заценим?