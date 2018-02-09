FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 147

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Старый чо там у тебя еще - скоро ли пенсия?

)

 

И на втором счету три сделки закрылось.

 

Ильюша нас...ть всем глубоко сколько там % у тебя прибыли)

Потому как полезной инфы в этом нет.

Ренку успокой, а то он не только не грамотный, а и тупой, истерит чего то) 

 
Speculator:

 

 

Вижу интересную высокочастотную стратегию торговли. У вас только йенке заточена?
 
Ренатик, я Туме гворил что поддержка по евро ниже 06 и советовал в покупки не лезть, а ты если читать не умеешь, то нах пишешь?)
 

Все, финита ля комедия, спать идите)

 

 
pridurok:
Ренатик, я Туме гворил что поддержка по евро ниже 06 и советовал в покупки не лезть, а ты если читать не умеешь, то нах пишешь?)

А ну всё тоды, значит мозги не отшибло ещё

А чо ты до сих пор ДБ-ильные отчеты читаешь чтоли?

 
Renat Akhtyamov:

А ну всё тоды, значит мозги не отшибло ещё

А чо ты до сих пор ДБ-ильные отчеты читаешь чтоли?

Пишу)
 
pridurok:
Пишу)

Да я уже понял, они то одни то другие (ДБ)

Я даже автоторговую систему на них делал, но какой то урод иногда цифры в ДБ меняет и оперативные цифры по опционам на сайте СМЕ в том числе

)

А когда копнул еще глубже, понял как ДБ делают, потом сам научился их делать, счас тащусь.


 

Короче, на Н4 такая конструкция:



а на мелких одни баевые долги...

 
Lesorub:

Короче, на Н4 такая конструкция:



а на мелких одни баевые долги...

Конструктор ты наш)

 

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