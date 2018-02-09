FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 147
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Старый чо там у тебя еще - скоро ли пенсия?
)
И на втором счету три сделки закрылось.
Ильюша нас...ть всем глубоко сколько там % у тебя прибыли)
Потому как полезной инфы в этом нет.
Ренку успокой, а то он не только не грамотный, а и тупой, истерит чего то)
Все, финита ля комедия, спать идите)
Ренатик, я Туме гворил что поддержка по евро ниже 06 и советовал в покупки не лезть, а ты если читать не умеешь, то нах пишешь?)
А ну всё тоды, значит мозги не отшибло ещё
А чо ты до сих пор ДБ-ильные отчеты читаешь чтоли?
А ну всё тоды, значит мозги не отшибло ещё
А чо ты до сих пор ДБ-ильные отчеты читаешь чтоли?
Пишу)
Да я уже понял, они то одни то другие (ДБ)
Я даже автоторговую систему на них делал, но какой то урод иногда цифры в ДБ меняет и оперативные цифры по опционам на сайте СМЕ в том числе
)
А когда копнул еще глубже, понял как ДБ делают, потом сам научился их делать, счас тащусь.
Короче, на Н4 такая конструкция:
а на мелких одни баевые долги...
Короче, на Н4 такая конструкция:
а на мелких одни баевые долги...
Конструктор ты наш)