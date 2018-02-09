FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 256

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Alexander Antoshkin:

‌Напоминалка

надо  будет  откалибровать по свече ...   по умолчанию  может врать

напоминалка о чем?

подозреваю, что о том, что доллар в это время не торгуется.‌

 
http://izvestia.ru/news/670259
Процедуру Brexit могут запустить уже во вторник
Процедуру Brexit могут запустить уже во вторник
  • 2017.03.12
  • iz.ru
Законопроект о выходе Великобритании из Европейского союза может быть одобрен Палатой лордов британского парламента без поправок до конца текущих выходных — то есть к полуночи понедельника, 13 марта, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники в парламенте. После того как законопроект о Brexit получит одобрение Палаты лордов...
 
Renat Akhtyamov:

Ага. Про больше меньше помнишь - писали выше?

Фунта просто придержали. Соответственно судьба его - камнем, а не с горки...

Лунь и фунт по прежнему самые лакомые кусочки, которые двинут в противоположные стороны.‌

больше, меньше это хорошо... но когда происходит подтвержденная на торговка, то происходят резкие изменения.

Как раз по евро об этом я и писал: есть зона, есть подтвержденная на торговка дальше выстрел.

По британцу: есть зона, но слабая на торговка я так теперь в такие моменты и пары не вхожу без подтверждения.

По валютным парам пример не буду выкладывать.

 
Sergey Novokhatskiy:

Газпром:

Газпром палочный (неделя):

дневка:‌

загонище в противоход...‌

и почему ОН так всегда делает?

 
Lesorub:

Газпром палочный (неделя):

дневка:‌

загонище в противоход...‌

и почему ОН так всегда делает?

потому что по тренду почти никто не торгует
 
Sergey Novokhatskiy:

больше, меньше это хорошо... но когда происходит подтвержденная на торговка, то происходят резкие изменения.

Как раз по евро об этом я и писал: есть зона, есть подтвержденная на торговка дальше выстрел.

По британцу: есть зона, но слабая на торговка я так теперь в такие моменты и пары не вхожу без подтверждения.

По валютным парам пример не буду выкладывать.

Сейчас сделаю пример на газпроме.‌

По фунту ожидается брексит. Это ТА не почувствует
 
Renat Akhtyamov:
По фунту ожидается брексит. Это ТА не почувствует
Через 2 года...
 
Renat Akhtyamov:
По фунту ожидается брексит. Это ТА не почувствует

ТА нормальное всегда чувствует и даёт время понять, заметить и принять решение.

Резкие движения накапливаются всегда планомерно, поэтому всегда говорил поспеши не спеша.

Правда сам иногда это правило ещё нарушаю, но намного реже чем раньше.

 
Lesorub:
Через 2 года...

1,147

и не думаю что так долго‌

 
Какие ожидания по Ставке?
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