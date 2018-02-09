FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 256
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Напоминалка
надо будет откалибровать по свече ... по умолчанию может врать
напоминалка о чем?
подозреваю, что о том, что доллар в это время не торгуется.
Ага. Про больше меньше помнишь - писали выше?
Фунта просто придержали. Соответственно судьба его - камнем, а не с горки...
Лунь и фунт по прежнему самые лакомые кусочки, которые двинут в противоположные стороны.
больше, меньше это хорошо... но когда происходит подтвержденная на торговка, то происходят резкие изменения.
Как раз по евро об этом я и писал: есть зона, есть подтвержденная на торговка дальше выстрел.
По британцу: есть зона, но слабая на торговка я так теперь в такие моменты и пары не вхожу без подтверждения.
По валютным парам пример не буду выкладывать.
Газпром:
Газпром палочный (неделя):
дневка:
загонище в противоход...
и почему ОН так всегда делает?
Газпром палочный (неделя):
дневка:
загонище в противоход...
и почему ОН так всегда делает?
больше, меньше это хорошо... но когда происходит подтвержденная на торговка, то происходят резкие изменения.
Как раз по евро об этом я и писал: есть зона, есть подтвержденная на торговка дальше выстрел.
По британцу: есть зона, но слабая на торговка я так теперь в такие моменты и пары не вхожу без подтверждения.
По валютным парам пример не буду выкладывать.
Сейчас сделаю пример на газпроме.
По фунту ожидается брексит. Это ТА не почувствует
По фунту ожидается брексит. Это ТА не почувствует
ТА нормальное всегда чувствует и даёт время понять, заметить и принять решение.
Резкие движения накапливаются всегда планомерно, поэтому всегда говорил поспеши не спеша.
Правда сам иногда это правило ещё нарушаю, но намного реже чем раньше.
Через 2 года...
1,147
и не думаю что так долго