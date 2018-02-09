FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 420

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VBCVBCV:


Дебсонович, биток это технология которая свободно копируеться, и уже создано 900 криптовалют



Всё прикроют ,все созданные криптовалюты ,и всех их идолопоклонников заодно   
 
VBCVBCV:

аххахахах! дебил! биткойн будет расти вечно, ибо количество монет ограничено ( 21 миллионами штук ) а евро и доллары, *** из банка может выпустить сколько угодно, обвалив или поднять курс
( для особо тупых, эмисия евро, доллара, и рубля это закрытая информация ) ПОЭТОМУ ИГРАЙТЕ В УГАДАЙКУ, ПОКА УМНЫЕ ЛЮДИ РАСТУТ ВЕЧНО НА КРИПТОВАЛЮТАХ 


Вечно у тебя будут расти только долги )))) ,ну может ещё немного мозжечок подрастёт ,и то наврятли :)
 
VBCVBCV:


Дебсонович, биток это технология которая свободно копируеться, и уже создано 900 криптовалют

Пока вы играете в угадайку, можно делать 30% В ДЕНЬ ЛЕГКО 


>Когда биток прикроют
Ага как торренты? ну ну 


>Виртуальная радость, для извращённых
Ну вообщето все обменивается на товары реального мира. вопрос в том что тебе брокеры угадайку крутят, а курс биткойна будет расти ВЕЧНО и об этом БУДУТ ГОВОРИТЬ ВСЕ 


>ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть,
Стоимость любого сырья при продвинутых технологиях будет нулевой, так как будет мгновенно возобновлятся из отходов 

Неужели ты до сих пор не понял, что биткойны придуманы для таких как ты, что б вы вкладывали все свои материальные ресурсы в виртуальный пузырь, который бесконечен))), Допустим, биткойн и будет расти, но не бесконечно уж точно!)))

Обесценивающихся денег на планете перебор и нужно было придумать, что-то для поглощения излишка, вот и придумали, а такие как ты схавали)))
 
STA2066:

Баян....
Может быть и так, я не видел, но смеялся до слез при том что это было в 11 вечера когда все спали))))))))))))
 
achtopridumat:
Может быть и так, я не видел, но смеялся до слез при том что это было в 11 вечера когда все спали))))))))))))
чую - скоро поржем. С еврой будет также как по фунту
 
VBCVBCV:


Дебсонович, биток это технология которая свободно копируеться, и уже создано 900 криптовалют

Пока вы играете в угадайку, можно делать 30% В ДЕНЬ ЛЕГКО 


>Когда биток прикроют
Ага как торренты? ну ну 


>Виртуальная радость, для извращённых
Ну вообщето все обменивается на товары реального мира. вопрос в том что тебе брокеры угадайку крутят, а курс биткойна будет расти ВЕЧНО и об этом БУДУТ ГОВОРИТЬ ВСЕ 


>ограничено на планете, например: золото и т.п., нефть,
Стоимость любого сырья при продвинутых технологиях будет нулевой, так как будет мгновенно возобновлятся из отходов 

Примерно так работало МММ, но битки немного реорганизовали, а участь будет та-же.

Маленькая выдержка с ВИКИ:

Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации и обойти ограничение на эмиссию акций, Мавроди уже через два месяца после начала работы вводит в обращение так называемые билеты МММ, не являющиеся формально ценными бумагами. Цена одного билета равнялась одной сотой цены акции. Внешне билеты напоминали советский червонец, только вместо портрета Ленина в центре был помещён портрет Сергея Мавроди[8][9].

В дальнейшем Мавроди отказался от сделок купли-продажи при операциях с билетами (но не акциями), перейдя к системе так называемых «добровольных пожертвований». Формально вкладчик не покупал больше билеты «МММ», а добровольно жертвовал деньги лично Мавроди. Билеты же вручались жертвователю в качестве сувенира. При продаже, соответственно, теперь уже сам Мавроди добровольно жертвовал деньги вкладчику.

Стоимость билетов и акций «МММ» устанавливалась лично Мавроди на основании так называемых «самокотировок»: цены покупки и продажи изменялись два раза в неделю, по вторникам и четвергам.

[Удален]  
Dmitry Chepik:
Неужели ты до сих пор не понял, что биткойны придуманы для таких как ты, что б вы вкладывали все свои материальные ресурсы в виртуальный пузырь, который бесконечен))), Допустим, биткойн и будет расти, но не бесконечно уж точно!)))

Обесценивающихся денег на планете перебор и нужно было придумать, что-то для поглощения излишка, вот и придумали, а такие как ты схавали)))

Акции это мыльный пузырь.
Потому что владелец корпорации может выпустить сколько угодно акций и через биржу убрать курс до НУЛЯ 

В итоге вместо акционеров зарабатывает только эмисар акции 

если прекратить выпуск акций, и заявить об этом публично, то все будет расти вечно 

Все валюты это мыльный пузырь.
Потому что владелец корпорации ЦЕНТРОБАНКА может выпустить сколько угодно валюты и через биржу убрать курс до НУЛЯ 

В итоге вместо акционеров зарабатывает только эмисар валюты

если прекратить выпуск валюты, и заявить об этом публично, то все будет расти вечно 

Золото то мыльный пузырь.
Потому что владелец корпорации может выпустить эфективный метод добычи сколько золота и через биржу убрать курс золота до НУЛЯ 

В итоге вместо акционеров зарабатывает только эмисар золота

если прекратить сброс ниже рыной цены, и заявить об этом публично, то все будет расти вечно 

[Удален]  
VBCVBCV:

Акции это мыльный пузырь.
Потому что владелец корпорации может выпустить сколько угодно акций и через биржу убрать курс до НУЛЯ 

В итоге вместо акционеров зарабатывает только эмисар акции 

если прекратить выпуск акций, и заявить об этом публично, то все будет расти вечно 

Все валюты это мыльный пузырь.
Потому что владелец корпорации ЦЕНТРОБАНКА может выпустить сколько угодно валюты и через биржу убрать курс до НУЛЯ 

В итоге вместо акционеров зарабатывает только эмисар валюты

если прекратить выпуск валюты, и заявить об этом публично, то все будет расти вечно 

Золото то мыльный пузырь.
Потому что владелец корпорации может выпустить эфективный метод добычи сколько золота и через биржу убрать курс золота до НУЛЯ 

В итоге вместо акционеров зарабатывает только эмисар золота

если прекратить сброс ниже рыной цены, и заявить об этом публично, то все будет расти вечно 


Деньги - высоколиквидный инструмент.

1) Биток - по определению неликвид!!! Его количество ограничено!
2) Любой товар имеет какую либо ценность, если на него есть спрос. Биток может быть востребован, если в нём ввести расчёты. Но этого делать никто не будет, потому как(см. пункт 1) Он может быть востребован только в узких кругах, спрос в которых также ограничен!!! Лично мне биток не нужен нах, ровно как и остальным миллиардам человек!!!
3) Биток уязвим!!! Схлопнуть его при желании не составит большого труда. И куда ты побежишь потом, Сеня? Пендосский виртуальный МММ уедет в зазеркалье за белым кроликом.

Ничего лучше налика пока еще не придумали и вряд ли придумают!!! Ну разве что натуральный обмен
 
Renat Akhtyamov:
чую - скоро поржем. С еврой будет также как по фунту

Ребусы?

Картинку покажи , куда что  ждать ) Ну или назови цифру.

Спасибо!

[Удален]  
VBCVBCV:
Однажды утром ты проснёшься и обнаружишь следующее:




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