FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 122

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всем бобра я начинающий )))
 

думаю до 1,14 дойдет евро/бакс...

 

к июлю!

[Удален]  
Renat Akhtyamov:
С 20-го января
Ну если сказали "А" скажите и "Б" .Найдите рисунок мой где я показывал  что без 1,09.. не будет 1,02... ,а от 1,02 будем ждать 1,16..А то как то не очень красиво выходит ,когда вырывают из смысла только те строчки ,которые только нужны ..
 

не спорьте попусту...


 
Lesorub:

не спорьте попусту...


:)

В ночь на 11 февраля Луна потемнеет
В ночь на 11 февраля Луна потемнеет
  • 2017.02.10
  • Мария Боруха
  • life.ru
В ночь с 10 на 11 февраля Солнце, Земля и Луна окажутся практически на одной прямой. За счёт этой "неточности" Луна зайдёт лишь в полутень Земли. Луна начнёт заходить в полутень Земли 11 февраля около 1 часа 30 минут по московскому времени, и её диск будет незначительно темнеть. В 3 часа 44 минуты можно будет наблюдать максимальное потемнение...
 
Server Muradasilov:

:)

да и хрен с ней...
 
Lesorub:

не спорьте попусту...

дойная корова

 
Lesorub:
да и хрен с ней...
 
Renat Akhtyamov:

дойная корова

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