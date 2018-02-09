FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 122
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думаю до 1,14 дойдет евро/бакс...
к июлю!
С 20-го января
не спорьте попусту...
не спорьте попусту...
:)
:)
не спорьте попусту...
дойная корова
да и хрен с ней...
дойная корова