FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 292
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ага, бывает такое.
Муза нужна!
)
Счас - голяк. Но чую - надо вырыть тот, что индекс считает
кнеш вырывай! сверим - чего он по йеньке кажет. как то она у меня не складывается в пазл
в смысле, очки не снимаешь?
Канцелярской лупой не пользуюсь.
EUR-USD-JPY:
EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY
надо найти индекс USD/JPY по двум оставшимся парам
то есть ты хош сказать, что в прошлый раз у тебя полученный индекс показывал 115, в то время как основная пара была в районе соточки? ну проделывал я подобное. Но курсы отличались на пару пипок
то есть ты хош сказать, что в прошлый раз у тебя полученный индекс показывал 115, в то время как основная пара была в районе соточки? ну проделывал я подобное. Но курсы отличались на пару пипок
119,
скину счас в личку, нашел, как формулу выводил
разберешься - твоё, нет - адью
Перенесено:
MakanMosted, 2017.04.03 12:35
Цена после открытия в понедельник,3-4 пункта колебаеться,блин у меня открыто 37 позиций.
Это что затишье перед бурей?Давно такого не было.Сейчас смотрел обьемы тоже как то скучно....Короче за на покупку открыто 1 % а на продажу 84% это из сводок,
Может закрыться нафиг,уже обед а рынок всё думает
84% в продажу? - прекрасно! Счас торкнут в небо.... (в 14-30, время форума)
А небо это где?
Всем привет
Лесорубыч куда пропал ,ужо на даче ?
А небо это где?
небо вверху, а земля внизу
у нас так на данный момент
небо вверху, а земля внизу
у нас так на данный момент
Вопрос по другому-насколько высоко тdоё небо?