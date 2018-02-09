FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 292

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Renat Akhtyamov:

ага, бывает такое.

Муза нужна!

)

Счас - голяк. Но чую - надо вырыть тот, что индекс считает


кнеш вырывай! сверим - чего он по йеньке кажет. как то она у меня не складывается в пазл
 
Renat Akhtyamov:

в смысле, очки не снимаешь?



Канцелярской лупой не пользуюсь.
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Renat Akhtyamov:

EUR-USD-JPY:

EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY

надо найти индекс USD/JPY по двум оставшимся парам


то есть ты хош сказать, что в прошлый раз у тебя полученный индекс показывал 115, в то время как основная пара была в районе соточки?  ну проделывал я подобное. Но курсы отличались на пару пипок
 
mmmoguschiy-new:

то есть ты хош сказать, что в прошлый раз у тебя полученный индекс показывал 115, в то время как основная пара была в районе соточки?  ну проделывал я подобное. Но курсы отличались на пару пипок

119,

скину счас в личку, нашел, как формулу выводил

разберешься - твоё, нет - адью

 

Перенесено:

MakanMosted, 2017.04.03 12:35

Цена после открытия в понедельник,3-4 пункта колебаеться,блин у меня открыто 37 позиций.

Это что затишье перед бурей?Давно такого не было.Сейчас смотрел обьемы тоже как то скучно....Короче за на покупку открыто 1 % а на продажу 84% это из сводок,

Может закрыться нафиг,уже обед а рынок всё думает

 
84% в продажу? - прекрасно! Счас торкнут в небо.... (в 14-30, время форума)
 
Renat Akhtyamov:
84% в продажу? - прекрасно! Счас торкнут в небо.... (в 14-30, время форума)

А небо это где?
 

Всем привет 

Лесорубыч куда пропал ,ужо на даче ?

 
Vadens:

А небо это где?

небо вверху, а земля внизу

у нас так на данный момент

 
Renat Akhtyamov:

небо вверху, а земля внизу

у нас так на данный момент


Вопрос по другому-насколько высоко тdоё небо?
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