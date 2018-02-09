FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 339

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Renat Akhtyamov:
а мой то индюк с утра рост по евро и пророчил. Дай, думаю, днем посмотрю - чо будет?

мой индюк показывает на юг

 
А как вам такой вариант по фунту? 
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Darirunu:
А как вам такой вариант по фунту? 

канал по какому принципу построен? от головы? 
 
mmmoguschiy-new:

канал по какому принципу построен? от головы? 
верхние две линии - догадаться можно, а нижняя - зеркально средней...
 
mmmoguschiy-new:

канал по какому принципу построен? от головы? 

Это рынок и тут  равноудаленный канал .как видите .Середину взял от отточки отскока  1.2840.Ка вы сами понимаете не рынок надо подстраивать под интструменты .а разумеется инструменты  в определенной  ситуации  на рынке .. В итоге будем иметь широкий канал .И как раз для дрессировки участников хорошо и  импульсы в разные стороны внутри него бросать ))
 
Darirunu:

Это рынок и тут  равноудаленный канал .как видите .Середину взял от отточки отскока  1.2840.Ка вы сами понимаете не рынок надо подстраивать под интструменты .а разумеется инструменты  в определенной  ситуации  на рынке ..
напишите 13-м сообщением что нибудь о прекрасном, чтобы везение не спугнуть
 
Renat Akhtyamov:
напишите 13-м сообщением что нибудь о прекрасном, чтобы везение не спугнуть

Я на везение никогда не рассчитываю ..
 
Darirunu:

Я на везение никогда не рассчитываю ..
насколько я помню тех, кто каналы чертил - неделю-две держатся и .... исчезают навсегда.
 
Renat Akhtyamov:
насколько я помню тех, кто каналы чертил - неделю-две держатся и .... исчезают навсегда.

Дай Бог чтобы  Ваши мечты сбылись..
 
Darirunu:

Дай Бог чтобы  Ваши мечты сбылись..
какие мечты? я практик, давно уже.
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