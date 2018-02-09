FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 339
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а мой то индюк с утра рост по евро и пророчил. Дай, думаю, днем посмотрю - чо будет?
мой индюк показывает на юг
А как вам такой вариант по фунту?
канал по какому принципу построен? от головы?
канал по какому принципу построен? от головы?
канал по какому принципу построен? от головы?
Это рынок и тут равноудаленный канал .как видите .Середину взял от отточки отскока 1.2840.Ка вы сами понимаете не рынок надо подстраивать под интструменты .а разумеется инструменты в определенной ситуации на рынке .. В итоге будем иметь широкий канал .И как раз для дрессировки участников хорошо и импульсы в разные стороны внутри него бросать ))
Это рынок и тут равноудаленный канал .как видите .Середину взял от отточки отскока 1.2840.Ка вы сами понимаете не рынок надо подстраивать под интструменты .а разумеется инструменты в определенной ситуации на рынке ..
напишите 13-м сообщением что нибудь о прекрасном, чтобы везение не спугнуть
Я на везение никогда не рассчитываю ..
Я на везение никогда не рассчитываю ..
насколько я помню тех, кто каналы чертил - неделю-две держатся и .... исчезают навсегда.
Дай Бог чтобы Ваши мечты сбылись..
Дай Бог чтобы Ваши мечты сбылись..