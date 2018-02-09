FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 608
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Ну что, как и писалось выше, Афера с биткоином подходит к концу...
начало разорения народных масс
Ну что, как и писалось выше, Афера с биткоином подходит к концу...
начало разорения народных масс
Много слил?
Это Ваш удел...
у нас иначе
Ну что, как и писалось выше, Афера с биткоином подходит к концу...
начало разорения народных масс
Биткоин завтра может стоить 10008686766, или 0.0002716.
Мне кажется с нородными средствами проще.))
Биткоин завтра может стоить 10008686766, или 0.0002716.
Мне кажется нородными средствами проще лечится.))
Индексу Киви еще 50 п. и пара в гору...
Индексу Киви еще 50 п. и пара в гору...
EURUSD
TP 1.1860
EURUSD
TP 1.1860
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Банк России видит признаки финансовой пирамиды в криптовалюте, поэтому ведет работу с Генпрокуратурой по закрытию сайтов, позволяющих приобретать ее, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов».
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Банк России видит признаки финансовой пирамиды в криптовалюте, поэтому ведет работу с Генпрокуратурой по закрытию сайтов, позволяющих приобретать ее, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов».
а все чтобы окружающие не видели пирамиду под названием "рубль"
и думаю над тем чтобы долить в шорты по евродоллару, все равно у вас тут покупают
а все чтобы окружающие не видели пирамиду под названием "рубль"
и думаю над тем чтобы долить в шорты по евродоллару, все равно у вас тут покупают
Да что на нас смотреть? Без покупателей продавцам тяжко. Помогаем.)