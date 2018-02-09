FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 608

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Ну что, как и писалось выше, Афера с биткоином подходит к концу...


начало разорения народных масс          

 
Lesorub:

Ну что, как и писалось выше, Афера с биткоином подходит к концу...


начало разорения народных масс          

Много слил?
 
Mickey Moose:
Много слил?

Это Ваш удел...


у нас иначе



 
Lesorub:

Ну что, как и писалось выше, Афера с биткоином подходит к концу...


начало разорения народных масс          


Биткоин завтра может стоить 10008686766, или  0.0002716.

Мне кажется с нородными средствами проще.))

 
sterva:

Биткоин завтра может стоить 10008686766, или  0.0002716.

Мне кажется нородными средствами проще лечится.))

Индексу Киви еще 50 п. и пара в гору...


 
Lesorub:

Индексу Киви еще 50 п. и пара в гору...



 
sterva:

                      EURUSD

                    TP  1.1860

 
Lesorub:

                      EURUSD

                    TP  1.1860


МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Банк России видит признаки финансовой пирамиды в криптовалюте, поэтому ведет работу с Генпрокуратурой по закрытию сайтов, позволяющих приобретать ее, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов».

 
sterva:

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Банк России видит признаки финансовой пирамиды в криптовалюте, поэтому ведет работу с Генпрокуратурой по закрытию сайтов, позволяющих приобретать ее, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на форуме «Российский рынок производных финансовых инструментов».


а все чтобы окружающие не видели пирамиду под названием "рубль"



и думаю над тем чтобы долить в шорты по евродоллару, все равно у вас тут покупают

 
Mickey Moose:

а все чтобы окружающие не видели пирамиду под названием "рубль"



и думаю над тем чтобы долить в шорты по евродоллару, все равно у вас тут покупают


Да что на нас смотреть? Без покупателей продавцам тяжко. Помогаем.)

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