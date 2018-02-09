FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 617
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Да и вот...
Чифа вверх?
Чифа вверх?
Имха:
Индекс:
нехрен в него щас лезти...
Еврофунта смотрите?
Нет уже, только в паре с долларом.
Нет уже, только в паре с долларом.
индекс канадца на уровне, может вверх сгонять
пары с лунем нужно смотреть
Лесоруб можете с 01.07.2017 по настоящее время точки входа и выхода по фунту скинуть/тактика накопление/? Просто хочу сделать точную калибровку сигналов и смоделировать более точную торговлю на 99,9 % так как у вас порой более точно показываются уровни набора. Нужен только отчёт, т.е входы и выходы для сравнения.
Можно в виде отчёта с теста пример снизу. Если за год и более буду очень признателен... .
индекс канадца на уровне, может вверх сгонять
пары с лунем нужно смотреть
Пока рано, даже в паре с долларом. Не стоит.)
Лесоруб можете с 01.07.2017 по настоящее время точки входа и выхода по фунту скинуть/тактика накопление/? Просто хочу сделать точную калибровку сигналов и смоделировать более точную торговлю на 99,9 % так как у вас порой более точно показываются уровни набора. Нужен только отчёт, т.е входы и выходы для сравнения.
Можно в виде отчёта с теста пример снизу. Если за год и более буду очень признателен... .
Индекс фунта:
точки на паре видны, выход по рельсам - ТР 161,8% от их высоты
и вы работаете на минутках, здесь же ждать приходится ТР и иногда долго
Индекс фунта:
точки на паре видны...
и вы работаете на минутках, здесь же ждать приходится ТР и иногда долго
У меня разбиваются мин и макс пролёты за большой промежуток времени по фунту средний пролёт 600 пп норм далее на минутах,поиск входов для набора /накопление/ и разницы нет минута или год это не индикация как таковая а информационный сбор данных с валютной пары. Мне просто нужен отчёт или лог чтобы определить дистанцию и количество пролётов, т.е как считать за 10- 20 или более чтобы поймать золотую середину на средней дист 600 п и разбить на сектора для обработки и распределению торговых тактик на определённых ценовых дистанциях. Если можете закинуть то буду признателен, просто так много времени уходит при переборе данных на разных торговых участках.
У меня разбиваются мин и макс пролёты за большой промежуток времени по фунту средний пролёт 600 пп норм далее на минутах,поиск входов для набора /накопление/ и разницы нет минута или год это не индикация как таковая а информационный сбор данных с валютной пары. Мне просто нужен отчёт или лог чтобы определить дистанцию и количество пролётов, т.е как считать за 10- 20 или более чтобы поймать золотую середину на средней дист 600 п и разбить на сектора для обработки и распределению торговых тактик на определённых ценовых дистанциях. Если можете закинуть то буду признателен, просто так много времени уходит при переборе данных на разных торговых участках.
Отчетов не будет.
Вот двусторонняя рельса: