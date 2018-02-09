FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 619

Новый комментарий
 
Mickey Moose:

я про сам принцип, откуда их берешь

К Олегу он идиот  всё ас формулирует и ли суфлёром бует  и ещё  о связях  там  по по хоталя много курит т


этот лох набирает стукачей.
 
Mickey Moose:

я про сам принцип, откуда их берешь

Сохраняете куда надо в ГИФ формате, потом вставляете как картинку...

 
Lesorub:

Сохраняете куда надо в ГИФ формате, потом вставляете как картинку...


спасибо огромное, есть у меня кое что на примете)

 
Mickey Moose:

спасибо огромное, есть у меня кое что на примете)

Спасибо Мики... !

 
Lesorub:

Сохраняете куда надо в ГИФ формате, потом вставляете как картинку...


 
Mickey Moose:

Мысли материальны...       


 
Lesorub:

Мысли материальны...       


Лесоруб вопросов нет .... . Молодец? всё в наших руках....

\

 
Rustam Galkeev:
Лесоруб вопросов нет .... . Молодец? всё в наших руках....

\

Да я и не сомневаюсь...       



 
Lesorub:

Да я и не сомневаюсь...       



По ходу надо снимать до утра... . Чтобы бы КЭФ был ниже запланированной прибыли.
Файлы:
2017-10-17_221237.png  16 kb
 
Lesorub:

Да я и не сомневаюсь...       




я закрыл чтоб не пересиживать отскок

1...612613614615616617618619620621622623624625626...878
Новый комментарий