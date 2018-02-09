FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 619
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я про сам принцип, откуда их берешь
этот лох набирает стукачей.
я про сам принцип, откуда их берешь
Сохраняете куда надо в ГИФ формате, потом вставляете как картинку...
Сохраняете куда надо в ГИФ формате, потом вставляете как картинку...
спасибо огромное, есть у меня кое что на примете)
спасибо огромное, есть у меня кое что на примете)
Спасибо Мики... !
Сохраняете куда надо в ГИФ формате, потом вставляете как картинку...
Мысли материальны...
Мысли материальны...
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Лесоруб вопросов нет .... . Молодец? всё в наших руках....
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Да я и не сомневаюсь...
Да я и не сомневаюсь...
Да я и не сомневаюсь...
я закрыл чтоб не пересиживать отскок