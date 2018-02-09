FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 259

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Renat Akhtyamov:
ставку подняли
и чо? фунт упал???   
 
Lesorub:
и чо? фунт упал???   
ставка по доллару повлияет на все долларовые. А брексит - это уже потом, в день смеха.
 
Lesorub:
 фунт   


Недолетел опять фунт.)

Завтра еще пошевелимся...


 
sterva:


Недолетел опять фунт.)

Завтра еще пошевелимся...


а по Евре селлы рисуют...

1.0815 долг

1.0828 перехай для феншуя

терминал почти не работает, пока дождешься отклика...

 
Vadens:

На канадце расставил ловушки повыше,на всякий...слазить не буду-я упорный

Ну,вроде дождался! По самые грузанулся-второй перехай был бы не кстати.


........Но,увы,в киви вовремя не успел. Конечно,ещё можно с отката,но уже не интересно.
 
Vadens:

Ну,вроде дождался! По самые грузанулся-второй перехай был бы не кстати.


........Но,увы,в киви вовремя не успел. Конечно,ещё можно с отката,но уже не интересно.

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Lesorub:

а по Евре селлы рисуют...

1.0815 долг

1.0828 перехай для феншуя

терминал почти не работает, пока дождешься отклика...


Вообще ожидала позже движение.

Не поняла почему на ставку такая реакция.(((

[Удален]  
sterva:

Не поняла почему на ставку такая реакция.(((

Мне, вот тоже интересно...
 
Andrey Davydov:
Мне, вот тоже интересно...

дорогой бакс не нужен амерам сейчас. так как цены будут несопоставимы и заимствования для бизнеса в америке стали дороже.. всё логично...
[Удален]  
@GhostMan
GhostMan:

дорогой бакс не нужен амерам сейчас. так как цены будут несопоставимы и заимствования для бизнеса в америке стали дороже.. всё логично...

 Ну теперь я примерно так и думаю. Американское барахло станет дороже, и те же американцы, станут покупать у более дешевых производителей.

 Хотя в прошлый раз, было по другому.

 Хорошо робот хоть канадца схватил.

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