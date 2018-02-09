FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 259
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ставку подняли
и чо? фунт упал???
фунт
Недолетел опять фунт.)
Завтра еще пошевелимся...
Недолетел опять фунт.)
Завтра еще пошевелимся...
а по Евре селлы рисуют...
1.0815 долг
1.0828 перехай для феншуя
терминал почти не работает, пока дождешься отклика...
На канадце расставил ловушки повыше,на всякий...слазить не буду-я упорный
Ну,вроде дождался! По самые грузанулся-второй перехай был бы не кстати.
........Но,увы,в киви вовремя не успел. Конечно,ещё можно с отката,но уже не интересно.
Ну,вроде дождался! По самые грузанулся-второй перехай был бы не кстати.
........Но,увы,в киви вовремя не успел. Конечно,ещё можно с отката,но уже не интересно.
http://clip2net.com/s/3IuUImy
а по Евре селлы рисуют...
1.0815 долг
1.0828 перехай для феншуя
терминал почти не работает, пока дождешься отклика...
Вообще ожидала позже движение.
Не поняла почему на ставку такая реакция.(((
Не поняла почему на ставку такая реакция.(((
Мне, вот тоже интересно...
дорогой бакс не нужен амерам сейчас. так как цены будут несопоставимы и заимствования для бизнеса в америке стали дороже.. всё логично...
дорогой бакс не нужен амерам сейчас. так как цены будут несопоставимы и заимствования для бизнеса в америке стали дороже.. всё логично...
Ну теперь я примерно так и думаю. Американское барахло станет дороже, и те же американцы, станут покупать у более дешевых производителей.
Хотя в прошлый раз, было по другому.
Хорошо робот хоть канадца схватил.