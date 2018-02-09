FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 374
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вот такая есть сказочка:
Могучий в баню попал оказывается.
Думаю что всё равно читает.
Сегодня он ляпнул про ликвидность.
А вообще то вот она:
сняли и нижних продавцов и верхних покупателей. Евро в шоколаде, т.е. снова ликвидна...
ГЭПа не будет.
в дерьме ...
Две точки зрения получилось.
Попробую спрогнозить понедельник без ТА.
Понедельник - ГЭПа не будет (т.к. рынок в равновесии - покупки сейчас равны продажам), разгон волатильности от цены открытия - вверх и вниз. Закрытие дня не более чем на 35 чипсов от цены открытия.
Две точки зрения получилось.
Попробую спрогнозить понедельник без ТА.
Понедельник - ГЭПа не будет (т.к. рынок в равновесии - покупки сейчас равны продажам), разгон волатильности от цены открытия - вверх и вниз. Закрытие дня не более чем на 35 чипсов от цены открытия.
сколько буков...
смотри, тож забонят за флудерасию
сколько буков...
смотри, тож забонят за флудерасию
кто то просто читает:
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Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
Vitaly Muzichenko, 2017.04.28 20:30
Есть такая статистика:
Специалисты Брауновского университета (США) изучали привычки «принцев и нищих». При этом обнаружились следующие закономерности:
- 81% богатых людей составляют список дел на день. Среди бедных планированием занимаются 9 %.
- 88% богатых читают художественную литературу каждый день больше 30 минут. Среди бедных 2% любителей чтения.
- Более 75% бедных регулярно смотрят реалити шоу. Среди богатых - 5% любителей такого рода зрелищ.
- Около 86% богатых занимаются самообразованием. Среди бедных - 5% учатся дополнительно.
- Более 78% бедных регулярно обсуждают политику. Среди богатых всего - 4% .
В понедельник будет жирный гэп на EURUSD вверх.
Причина- в воскресенье саммит лидеров ЕС. После всех обсуждений, как всегда, будут оптимистичные решения.
В понедельник будет жирный гэп на EURUSD вверх.
Причина- в воскресенье саммит лидеров ЕС. После всех обсуждений, как всегда, будут оптимистичные решения.
мне кстати не помешал бы жирный гэп вниз до бесконечности)
Есть одна фича. Когда не торгуют, цена падает сама собой... Бесконечность - это много, ноль - это ноль.
Некоторые страны за выход из ЕС...
Не торопись. Просада исчезнет, если низко засолил.
Если маржа уже большая не трогай, оставь как есть.
Если слишком большая - маловероятно что выживешь.
Есть одна фича. Когда не торгуют, цена падает сама собой... Бесконечность - это много, ноль - это ноль.
Некоторые страны за выход из ЕС...
Не торопись. Просада исчезнет, если низко засолил.
Если маржа уже большая не трогай, оставь как есть.
Если слишком большая - маловероятно что выживешь.
Это элементарно .