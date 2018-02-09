FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 374

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вот такая есть сказочка:


 

Могучий в баню попал оказывается.

Думаю что всё равно читает.

Сегодня он ляпнул про ликвидность.

А вообще то вот она:

сняли и нижних продавцов и верхних покупателей. Евро в шоколаде, т.е. снова ликвидна...

ГЭПа не будет.

 
Lesorub:

 в дерьме ...


Две точки зрения получилось.

Попробую спрогнозить понедельник без ТА.

Понедельник - ГЭПа не будет (т.к. рынок в равновесии - покупки сейчас равны продажам), разгон волатильности от цены открытия - вверх и вниз. Закрытие дня не более чем на 35 чипсов от цены открытия.

 
Renat Akhtyamov:

Две точки зрения получилось.

Попробую спрогнозить понедельник без ТА.

Понедельник - ГЭПа не будет (т.к. рынок в равновесии - покупки сейчас равны продажам), разгон волатильности от цены открытия - вверх и вниз. Закрытие дня не более чем на 35 чипсов от цены открытия.

сколько буков...

смотри, тож забонят за флудерасию

 
Lesorub:

сколько буков...

смотри, тож забонят за флудерасию

кто то просто читает:

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Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo

Vitaly Muzichenko, 2017.04.28 20:30

Есть такая статистика:

Специалисты Брауновского университета (США) изучали привычки «принцев и нищих». При этом обнаружились следующие закономерности:

- 81% богатых людей составляют список дел на день. Среди бедных планированием занимаются 9 %.

- 88% богатых читают художественную литературу каждый день больше 30 минут. Среди бедных 2% любителей чтения.

- Более 75% бедных регулярно смотрят реалити шоу. Среди богатых - 5% любителей такого рода зрелищ.

- Около 86% богатых занимаются самообразованием. Среди бедных - 5% учатся дополнительно.

- Более 78% бедных регулярно обсуждают политику. Среди богатых всего - 4% .


 

В понедельник будет жирный гэп на EURUSD вверх.

Причина- в воскресенье саммит лидеров ЕС. После всех обсуждений, как всегда, будут оптимистичные решения.

 
Vadim Zotov:

В понедельник будет жирный гэп на EURUSD вверх.

Причина- в воскресенье саммит лидеров ЕС. После всех обсуждений, как всегда, будут оптимистичные решения.

Мне кажется Ренат ближе к истине - весь мир в абсолютном тормозе, все идет совсем не так как всем бы хотелось, Европа вообще отстой - не знает что делать без команды старшего брата... то ли мириться С Россией, то ли воевать до победного конца...
 
мне кстати не помешал бы жирный гэп вниз до бесконечности)
 
achtopridumat:
мне кстати не помешал бы жирный гэп вниз до бесконечности)

Есть одна фича. Когда не торгуют, цена падает сама собой... Бесконечность - это много, ноль - это ноль.

Некоторые страны за выход из ЕС...

Не торопись. Просада исчезнет, если низко засолил.

Если маржа уже большая не трогай, оставь как есть.

Если слишком большая - маловероятно что выживешь.

 
Renat Akhtyamov:

Есть одна фича. Когда не торгуют, цена падает сама собой... Бесконечность - это много, ноль - это ноль.

Некоторые страны за выход из ЕС...

Не торопись. Просада исчезнет, если низко засолил.

Если маржа уже большая не трогай, оставь как есть.

Если слишком большая - маловероятно что выживешь.


Это элементарно .
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