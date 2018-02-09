FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 396

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

По ТА - "Да!", согласен, откат внутри канала.

По системе Ильи и по моей - "Нет!", разворот.

Практически в любых Торговых Стратегиях паттерны, которые используются дают 60% удачных разворотов или продолжений Тренда...да и то, разворот может и будет, да вот ход хороший только в 2-3 случаях из 10.  Так что единственное, за счет чего трейдер может заработать, это грамотное управление капиталом.

Как вы разворот определяете?

 
Sergey Lazarenko:

Практически в любых Торговых Стратегиях паттерны, которые используются дают 60% удачных разворотов или продолжений Тренда...да и то, разворот может и будет, да вот ход хороший только в 2-3 случаях из 10.  Так что единственное, за счет чего трейдер может заработать, это грамотное управление капиталом.

Как вы разворот определяете?

почерпнул у старого друга:

https://www.mql5.com/ru/forum/140716

плюсом почитал в вики про валютную змею

скорее всего добавлю нейронную сеть в качестве оптимизации попозжа

Система новая, пробую реализовать...

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2012.08.05
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
Sergey Lazarenko:


У меня ЗигЗаг это вовсе не ЗигЗиг, это индикатор, который соединяет Фракталы с различным порядком.... 

А какие у вас настройки ЗигЗага, что они могут показывать?

Почему Евро и Английский фунт только продажа? 


среднесрочно! ... цикличность такая... фазу для нее ждал с 26 апреля.
------------------------------------------------------------------
внутри дня или пипсовка ради бога хоть куда!
------------------------

доброго дня!
 
Sergey Nokhrin:

среднесрочно! ... цикличность такая... фазу для нее ждал с 26 апреля.
------------------------------------------------------------------
внутри дня или пипсовка ради бога хоть куда!
------------------------

доброго дня!
Да, нефть припала - доллар крепчает, может еще припадет - коррекция своего рода, если еще притормозят добычу - значит флет... новым вышкам на пользу...число электромобилей растет к тому же и воевать никто не хочет - дураков нонче нет, слишком дорого войны обходятся... и все почему-то на пользу дяде Сэму...))
 
ну что на закрытие?
[Удален]  
achtopridumat:
ну что на закрытие?
Закрытие чего ?
 
Itum:
Закрытие чего ?

знамо чего гыпяры

 
Forex969:
А по usd\jpy есть изменения? Спасибо

бакс растет...


[Удален]  
achtopridumat:

знамо чего гыпяры

Ааа он что разве должен закрыть ?
 
Itum:
Ааа он что разве должен закрыть ?
хотелось бы к концу недели, а там и дальше вниз к 1,0680(1,0660) по дневному ТФ. А от туда уже покупки к 1,115
1...389390391392393394395396397398399400401402403...878
Новый комментарий