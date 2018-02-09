FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 396
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По ТА - "Да!", согласен, откат внутри канала.
По системе Ильи и по моей - "Нет!", разворот.
Практически в любых Торговых Стратегиях паттерны, которые используются дают 60% удачных разворотов или продолжений Тренда...да и то, разворот может и будет, да вот ход хороший только в 2-3 случаях из 10. Так что единственное, за счет чего трейдер может заработать, это грамотное управление капиталом.
Как вы разворот определяете?
Практически в любых Торговых Стратегиях паттерны, которые используются дают 60% удачных разворотов или продолжений Тренда...да и то, разворот может и будет, да вот ход хороший только в 2-3 случаях из 10. Так что единственное, за счет чего трейдер может заработать, это грамотное управление капиталом.
Как вы разворот определяете?
почерпнул у старого друга:
https://www.mql5.com/ru/forum/140716
плюсом почитал в вики про валютную змею
скорее всего добавлю нейронную сеть в качестве оптимизации попозжа
Система новая, пробую реализовать...
У меня ЗигЗаг это вовсе не ЗигЗиг, это индикатор, который соединяет Фракталы с различным порядком....
А какие у вас настройки ЗигЗага, что они могут показывать?
Почему Евро и Английский фунт только продажа?
среднесрочно! ... цикличность такая... фазу для нее ждал с 26 апреля.
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внутри дня или пипсовка ради бога хоть куда!
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доброго дня!
среднесрочно! ... цикличность такая... фазу для нее ждал с 26 апреля.
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внутри дня или пипсовка ради бога хоть куда!
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доброго дня!
ну что на закрытие?
Закрытие чего ?
знамо чего гыпяры
А по usd\jpy есть изменения? Спасибо
бакс растет...
знамо чего гыпяры
Ааа он что разве должен закрыть ?