FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 818

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Vadens:

О,это морские заросли,среди которых плавает ихтиандр по имени Ренка.

Хочется понять,на уровень % больше влияет количество открытых позиций или лотность или всё это математически взаимоувязано в морской узел?


Маржа берётся за объём открытой позиции. Плюс может учитываться разнонаправленность позиций. То есть в конечном итоге идёт обход всех позиций и для каждой рассчитывается маржа в зависимости от объёма. Затем может быть коррекция на разнонаправленность позиций.

 
Lesorub:



Киви/жипию упорно карабкается по свопу. Значит большая вероятность,что основное направление вниз. Пока нет свободного счёта,но слежу за ним.

 
Vladimir Karputov:

Маржа берётся за объём открытой позиции. Плюс может учитываться разнонаправленность позиций. То есть в конечном итоге идёт обход всех позиций и для каждой рассчитывается маржа в зависимости от объёма. Затем может быть коррекция на разнонаправленность позиций.


Примерно понятно. Лучше считать,что объём и позиции взаимовлияют на уровень. 

Спасибо.

........Просил как-то Ренку состряпать скрипт или индюшок по текущему запасу то ли ордеров,то ли объёма,но алгоритм и в конечном итоге что мне надо сам не понимаю.

 
Vadens:

Киви/жипию упорно карабкается по свопу. Значит большая вероятность,что основное направление вниз. Пока нет свободного счёта,но слежу за ним.

79.41 первый лимит...

 
Vadens:

Примерно понятно. Лучше считать,что объём и позиции взаимовлияют на уровень. 

Спасибо.

........Просил как-то Ренку состряпать скрипт или индюшок по текущему запасу то ли ордеров,то ли объёма,но алгоритм и в конечном итоге что мне надо сам не понимаю.


Индикатор однозначно НЕТ! Для определения маржи нужно обращаться к торговым функциям (это самый легкий путь). Возможен такой вывод информации (количество элементов и шаг можно задавать):

lot 1.0 - нельзя открыть

lot 0.5 - можно открыть

lot 0.1 - можно открыть

lot 0.01 - можно открыть

 
Lesorub:

79.41 первый лимит...


Понятно. Если бы входил,то на 45-50 открыл бы рыночник,а капканы выше разложил. В принципе одно и тоже.

 
Vadens:

Примерно понятно. Лучше считать,что объём и позиции взаимовлияют на уровень. 

Спасибо.

........Просил как-то Ренку состряпать скрипт или индюшок по текущему запасу то ли ордеров,то ли объёма,но алгоритм и в конечном итоге что мне надо сам не понимаю.

Не помню такого

Если надо, дописать можно какой нибудь из твоих индюков, нет проблем.

Делать для этого новое - не вижу смысла.

Например в твоей информационной строке по свопам можно добавить

Входным параметром будет процент риска.

Ну и определиться нужно: от эквити считать или от баланса, а также на сколько ордеров распределить - у тебя же веер.

 
Vladimir Karputov:

Индикатор однозначно НЕТ! Для определения маржи нужно обращаться к торговым функциям (это самый легкий путь). Возможен такой вывод информации (количество элементов и шаг можно задавать):

lot 1.0 - нельзя открыть

lot 0.5 - можно открыть

lot 0.1 - можно открыть

lot 0.01 - можно открыть


Есть инфо скриптик у меня. Даёт макс лот и какой-то лот на проигрыш 100 пунктов. По опыту знаю,если 11 лотов открою,то на первом же веере получу стоп-аут. Мож лот на проигрыш?

 
Renat Akhtyamov:

Не помню такого

Если надо, дописать можно какой нибудь из твоих индюков, то нет проблем.

Делать для этого новое - не вижу смысла.

Например в твоей информационной строке по свопам можно добавить

Входным параметром будет процент риска.

Ну и определиться нужно: от эквити считать или от баланса, а также на сколько ордеров распределить - у тебя же веер.


Сам толком не пойму ещё. Сложится задача или алгоритм-обращусь,мож и другим полезно будет.

 
Vadens:

Сам толком не пойму ещё. Сложится задача или алгоритм-обращусь,мож и другим полезно будет.

Техническое задание это называется, ТЗ.

Надумаешь - пиши в личку, состряпаю беспл

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