FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 818
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О,это морские заросли,среди которых плавает ихтиандр по имени Ренка.
Хочется понять,на уровень % больше влияет количество открытых позиций или лотность или всё это математически взаимоувязано в морской узел?
Маржа берётся за объём открытой позиции. Плюс может учитываться разнонаправленность позиций. То есть в конечном итоге идёт обход всех позиций и для каждой рассчитывается маржа в зависимости от объёма. Затем может быть коррекция на разнонаправленность позиций.
Киви/жипию упорно карабкается по свопу. Значит большая вероятность,что основное направление вниз. Пока нет свободного счёта,но слежу за ним.
Маржа берётся за объём открытой позиции. Плюс может учитываться разнонаправленность позиций. То есть в конечном итоге идёт обход всех позиций и для каждой рассчитывается маржа в зависимости от объёма. Затем может быть коррекция на разнонаправленность позиций.
Примерно понятно. Лучше считать,что объём и позиции взаимовлияют на уровень.
Спасибо.
........Просил как-то Ренку состряпать скрипт или индюшок по текущему запасу то ли ордеров,то ли объёма,но алгоритм и в конечном итоге что мне надо сам не понимаю.
Киви/жипию упорно карабкается по свопу. Значит большая вероятность,что основное направление вниз. Пока нет свободного счёта,но слежу за ним.
79.41 первый лимит...
Примерно понятно. Лучше считать,что объём и позиции взаимовлияют на уровень.
Спасибо.
........Просил как-то Ренку состряпать скрипт или индюшок по текущему запасу то ли ордеров,то ли объёма,но алгоритм и в конечном итоге что мне надо сам не понимаю.
Индикатор однозначно НЕТ! Для определения маржи нужно обращаться к торговым функциям (это самый легкий путь). Возможен такой вывод информации (количество элементов и шаг можно задавать):
79.41 первый лимит...
Понятно. Если бы входил,то на 45-50 открыл бы рыночник,а капканы выше разложил. В принципе одно и тоже.
Примерно понятно. Лучше считать,что объём и позиции взаимовлияют на уровень.
Спасибо.
........Просил как-то Ренку состряпать скрипт или индюшок по текущему запасу то ли ордеров,то ли объёма,но алгоритм и в конечном итоге что мне надо сам не понимаю.
Не помню такого
Если надо, дописать можно какой нибудь из твоих индюков, нет проблем.
Делать для этого новое - не вижу смысла.
Например в твоей информационной строке по свопам можно добавить
Входным параметром будет процент риска.
Ну и определиться нужно: от эквити считать или от баланса, а также на сколько ордеров распределить - у тебя же веер.
Индикатор однозначно НЕТ! Для определения маржи нужно обращаться к торговым функциям (это самый легкий путь). Возможен такой вывод информации (количество элементов и шаг можно задавать):
Есть инфо скриптик у меня. Даёт макс лот и какой-то лот на проигрыш 100 пунктов. По опыту знаю,если 11 лотов открою,то на первом же веере получу стоп-аут. Мож лот на проигрыш?
Не помню такого
Если надо, дописать можно какой нибудь из твоих индюков, то нет проблем.
Делать для этого новое - не вижу смысла.
Например в твоей информационной строке по свопам можно добавить
Входным параметром будет процент риска.
Ну и определиться нужно: от эквити считать или от баланса, а также на сколько ордеров распределить - у тебя же веер.
Сам толком не пойму ещё. Сложится задача или алгоритм-обращусь,мож и другим полезно будет.
Сам толком не пойму ещё. Сложится задача или алгоритм-обращусь,мож и другим полезно будет.
Техническое задание это называется, ТЗ.
Надумаешь - пиши в личку, состряпаю беспл