FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 144

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Давай, Мовлатик, жги)
 

 

Волна 

 
Movlat Baghiyev:
Вы по фунту поняли чтото из рисунка?
Это,конечно,не такая оперативная картинка,как он на евру выложил,но видно,если Трампа не грохнут,то будет болтаться в диапазоне,который обозначен на рисунке. А тебе зачем понимать? Я то уже влез. А ты,если не втюхался,торгуй ситуацию.
[Удален]  
Vadens:
Это,конечно,не такая оперативная картинка,как он на евру выложил,но видно,если Трампа не грохнут,то будет болтаться в диапазоне,который обозначен на рисунке. А тебе зачем понимать? Я то уже влез. А ты,если не втюхался,торгуй ситуацию.
Ну просто я подумал .что форум как раз для помощи друг другу .хотя бы тем чтобы поделиться взглядом на рынок ..
 
Movlat Baghiyev:
Ну просто я подумал .что форум как раз для помощи друг другу .хотя бы тем чтобы поделиться взглядом на рынок ..

Согласен. Если скупо ответил,не обижайся. Делюсь для краткосрока-евру не трогай,фунта не трогай,пока не выкинет их хотя бы к краю торгового диапазона(На рисунке у Стренжа жёлтые уровни по фунту). Аудюха почти готова к продажам,даже визуально с пустого графика видно....у неё с марта по октябрь 2015 был затяжной нисходящий тренд и его надо ещё немного отработать. Камни у неё над головой почти не проходимые,на мой взгляд. Стренж биржевым взглядом объясняет ситуацию по другому,но в ту же тему.

Валютный кластер сужается,это значит пары флетуют и рынки чего-то ждут. Диванным игрунам сам Бог велел тоже подождать и посмотреть развития событий........или как Спикуль на М1 с демкой побаловаться. 

P.S. Справедливости ради,должен заметить-инструментально точно входить не заточен. Мои покупки/продажи на 400пп могут растянуться и засосать до 15 лимитов.....так,что Учитель с меня никакой. 

[Удален]  
pridurok:

Не прибедняйся)

Шо там учитывать, отроки покупают у маркетов аж фуфайка заворачивается, те и рады)

Остается подобрать момент когда на продажах кроме маркетов не будет никого, это дня два-три еще. И влупить по полной)

 

Дурилка ты старая! Ну ничему жиззь не учит!!! 300 пуков торчишь - мало? Отшпилят тебя "отроки" - влупят по самые помедорки!!!!  Только потом не плачь!!!
 
Vadens:

Согласен. Если скупо ответил,не обижайся. Делюсь для краткосрока-евру не трогай,фунта не трогай,пока не выкинет их хотя бы к краю торгового диапазона(На рисунке у Стренжа жёлтые уровни по фунту). Аудюха почти готова к продажам,даже визуально с пустого графика видно....у неё с марта по октябрь 2015 был затяжной нисходящий тренд и его надо ещё немного отработать. Камни у неё над головой почти не проходимые,на мой взгляд. Стренж биржевым взглядом объясняет ситуацию по другому,но в ту же тему.

Валютный кластер сужается,это значит пары флетуют и рынки чего-то ждут. Диванным игрунам сам Бог велел тоже подождать и посмотреть развития событий........или как Спикуль на М1 с демкой побаловаться. 

Не готова еще, нет перекоса, еще есть желающие продавать кроме маркетов, когда цену поднимут выше они исчезнут, вот тогда и можно будет, не раньше четверга.

Мовлатик, я уже с вами наделился, спасибо, дураков нет)

 
pridurok:

Не готова еще, нет перекоса, еще есть желающие продавать кроме маркетов, когда цену поднимут выше они исчезнут, вот тогда и можно будет, не раньше четверга.

.............

Именно так! Об этом мы уже час и разговариваем.
 

Ильюша, вылазь,мнение эксперта нужно, почему палки не тем концом вставили? 

 

 
pridurok:

Ильюша, вылазь,мнение эксперта нужно, почему палки не тем концом вставили? 

 

кому и куда?
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