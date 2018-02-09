FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 86
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У каждого свой период торговли.
Если Вы на годах торгуете, то я на Н1 и ниже-выше фрейма.
Там как раз где они продавали, потом ниже с отката можно было покупать.
В итоге и Вы покупали, и они начали покупать- все правы оказались.
К тому же они заработали ещё+ на коррекции, а Вы в это время ....)))
Спасибо!
график в обще то был 15 и 30 минутный- это раз... во вторых колопуты работают с хорошими целями, а не 20-30 пуков...
У них или цель или стоп... Так что, если стоп не забыли поставить, то уже стоп:
Фунт может на 1,29 сходить,но я его не смотрю.
Спасибо.
6 Е Евро контракт.
Мне кажется вот так )
Спасибо! )
мне уже не кажется...
закрылся вчерашний бай:
Все претензии к Лесорубу)))Наломал дров уже)))
дрова только еще нарисовали:
дрова только еще нарисовали:
мне уже не кажется...
закрылся вчерашний бай:
угу, и снова я на своём любимом М1:
угу, и снова я на своём любимом М1:
Рано, Ренат ! Рано !
1,0830