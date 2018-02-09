FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 86

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tuma_news:

У каждого свой период торговли.

Если Вы на годах торгуете, то  я на Н1 и ниже-выше фрейма.

Там как раз где они продавали, потом ниже  с отката можно было покупать.

В итоге и Вы покупали, и они начали покупать- все правы оказались.

К тому же  они заработали  ещё+ на коррекции, а Вы  в это время  ....)))

Спасибо!

Я угораю с вас и вашей внимательности,

график в обще то был 15 и 30 минутный- это раз... во вторых колопуты работают с хорошими целями, а не 20-30 пуков...

У них или цель или стоп... Так что, если стоп не забыли поставить, то уже стоп:

 
tuma_news:


Фунт может на 1,29 сходить,но я его не смотрю.

Спасибо.


Там просто классика, дошли до трендовой отбились, пробили и пока идем к зоне... снова с куклом рисовали:

 
tuma_news:

6 Е  Евро контракт.

Мне кажется вот так  )

Спасибо! )


мне уже не кажется...

закрылся вчерашний бай:      


 
Movlat Baghiyev:
Все претензии к Лесорубу)))Наломал дров уже)))

дрова только еще нарисовали:


 
Lesorub:

дрова только еще нарисовали:


Дровяная серия 
 
Lesorub:

мне уже не кажется...

закрылся вчерашний бай:      

угу, и снова я на своём любимом М1:


 
Renat Akhtyamov:

угу, и снова я на своём любимом М1:


 
Lesorub:
продано
[Удален]  
Старый, глядя на этот цирк - голову уже наверное разможжил бы об стол. И снова здрасьте  Никак не могу я с вами распрощаться
[Удален]  
tuma_news:

Рано,  Ренат ! Рано !

1,0830

Не, не рано - седовласый колопут уже месяц назад продал 


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