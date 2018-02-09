FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 586
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Кто не купил NZDUSD - тот не со мной. Нейронный коллайдер короче))
на евродолл токо пипсуйте, там подвох.
коллайдер однака.
Как и писал в посте 2017.09.29 12:53:16 #5848 закрыл бай, но цена проскользнула закрыл чуть ниже.
Как и писал в посте 2017.09.29 12:53:16 #5848 закрыл бай, но цена проскользнула закрыл чуть ниже.
фунт долго не держу, блудная пара. Можна пипсовать, но медведи нажимают.
фунт долго не держу, блудная пара. Можна пипсовать, но медведи нажимают.
Миша скоро спать пойдёт цели что на селл ,что на бай актуальны, но повышательный настрой спекулянтов быков не куда не делся, ждут пока Миша окопается ... .
Миша скоро спать пойдёт цели что на селл ,что на бай актуальны, но повышательный настрой спекулянтов быков не куда не делся, ждут пока Миша окопается ... .
ну да быки пытались антаковать , но силушек нема. )) И "против тренда не попрешь" (Герман Греф)
Кто не купил NZDUSD - тот не со мной. Нейронный коллайдер короче))
Вариант "не купил потому что нет денег на счете" сойдет?
не сойдет.
надо было хоть на демо счете купить.
коллайдер рулез.
Вариант "не купил потому что нет денег на счете" сойдет?
когда у меня нет денег на счету - всегда торгую на демках,
это будет спортивная рыбалка - клюет, но нет рыб для жратвы))
ну да быки пытались антаковать , но силушек нема. )) И "против тренда не попрешь" (Герман Греф)
эти сопли растянуться? Кроме как пипс и накопление на бай при обнове мин экстремумов пока и нечего рассматривать, но это моё решение, что как решает каждый сам.