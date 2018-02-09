FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 851

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Lesorub:

швали всякой много шарится по форумам...




                                                                               


Думешь ты правильно, но спешишь, сказал он в точку.

Не обязательно всех обзывать, если сказали дурак - задумайся)


 
Sergey Novokhatskiy:

Во я дурак, рыжего начинаю продавать и евро жду пока в продажи,дозревает ещё чутка...

чуть позже....


 
dutrua:

+

от 21-22


И я о том же,похоже не поверили.

....Недавно смотрел киношку "В лесах под Ковелем",не бывал в те местах?

 
podotr:

Аудя могут и до 0.8 протащить. Но крупняки в продажах.

Могут, поэтому половину позы можно брать здесь, на 7830-50, а вторую там, на 7950-7990.

Я только не понимаю зачем продавать сразу выше 77 пачками и когда кто то говорит, что это глупо и не надо этого делать здесь и сейчас, обзывать всех шелупонью.

Стерва, из кустов поддакивать плохо, некрасиво это.

А про покупки баксканадец около 1.27 я так вообще хз чего сказать.

Стесняюсь спросить - кто такие крупняки(ковыряясь в носу).

 
Vadens:

И я о том же,похоже не поверили.

....Недавно смотрел киношку "В лесах под Ковелем",не бывал в те местах?

Летом....
 
podotr:

тут сказать нечего... ибо я уже задолбался вам талдычить

з.ы. тут вопрос сразу возникает - если не знать куда пойдет - на кой вообще лезть в сделку?


20 постов сего а уже задолбался 
 

Лесоруб,ещё раз респект!

Ты не так давно говорил о обвале луня,я сомневался. В итоге он не просто обвалился,он рухнул! Хотелось бы понять логику твоих умозаключений перед прогнозом.


 
Vadens:

Лесоруб,ещё раз респект!

Ты не так давно говорил о обвале луня,я сомневался. В итоге он не просто обвалился,он рухнул! Хотелось бы понять логику твоих умозаключений перед прогнозом.


фьючерс на Канадца (спот зеркально)...

все дело в Кукле и его хотелках ...

 

Еврейская ена схавала все лимиты и селл стопы, тестанув свой хай.

В добрый, собачий год...


[Удален]  

говорят вначале года рынок сильно летит. будете торговать в это время?

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