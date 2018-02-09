FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 851
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швали всякой много шарится по форумам...
Думешь ты правильно, но спешишь, сказал он в точку.
Не обязательно всех обзывать, если сказали дурак - задумайся)
Во я дурак, рыжего начинаю продавать и евро жду пока в продажи,дозревает ещё чутка...
чуть позже....
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от 21-22
И я о том же,похоже не поверили.
....Недавно смотрел киношку "В лесах под Ковелем",не бывал в те местах?
Могут, поэтому половину позы можно брать здесь, на 7830-50, а вторую там, на 7950-7990.
Я только не понимаю зачем продавать сразу выше 77 пачками и когда кто то говорит, что это глупо и не надо этого делать здесь и сейчас, обзывать всех шелупонью.
Стерва, из кустов поддакивать плохо, некрасиво это.
А про покупки баксканадец около 1.27 я так вообще хз чего сказать.
Стесняюсь спросить - кто такие крупняки(ковыряясь в носу).
И я о том же,похоже не поверили.
....Недавно смотрел киношку "В лесах под Ковелем",не бывал в те местах?
тут сказать нечего... ибо я уже задолбался вам талдычить
з.ы. тут вопрос сразу возникает - если не знать куда пойдет - на кой вообще лезть в сделку?
Лесоруб,ещё раз респект!
Ты не так давно говорил о обвале луня,я сомневался. В итоге он не просто обвалился,он рухнул! Хотелось бы понять логику твоих умозаключений перед прогнозом.
Лесоруб,ещё раз респект!
Ты не так давно говорил о обвале луня,я сомневался. В итоге он не просто обвалился,он рухнул! Хотелось бы понять логику твоих умозаключений перед прогнозом.
фьючерс на Канадца (спот зеркально)...
все дело в Кукле и его хотелках ...
Еврейская ена схавала все лимиты и селл стопы, тестанув свой хай.
В добрый, собачий год...
говорят вначале года рынок сильно летит. будете торговать в это время?