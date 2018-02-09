FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 707

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Vadens:

Какой смысл на 10 центовиках гонять одну пару,шутить изволите. Как на нефти обогатились?

ну так расскажи, какой... я не в курсе. по нефти выше 58-60 пока не вижу. может и ниже полтинника сходить.
 
nahdi:
ну так расскажи, какой... я не в курсе. по нефти выше 58-60 пока не вижу. может и ниже полтинника сходить.

Ты прав-никакого. 

 
Vadens:

Видишь мы с тобой правильно поговорили - ушёл кросс выше благодаря новозеландским коровам. Далеко не уйдёт-камней много,копыта поранит.

Евроауди ещё попутно и удобно по свопу давит к уровням.

Еще 60 п. КИВИ и будет разворот!!!

На дневках возьмут палочный долг...

 
Lesorub:

Еще 60 п. КИВИ и будет разворот!!!

На дневках возьмут палочный долг...


И заметь,Драги побазарил-евра(его родная) только подёргалась,а Океания упала. Ренка к своему резюме,что арбитражные стратегии не работают,должен добавить-и новостные тоже.

 
Vadens:

И заметь,Драги побазарил-евра(его родная) только подёргалась,а Океания упала. Ренка к своему резюме,что арбитражные стратегии не работают,должен добавить-и новостные тоже.

уфффф.

перечень того что не работает я выдавал мульон раз, т.е ВСЁ!

то что работает - это уже на скрине, тока цвета и смысл надо поменять

 
Vadens:

И заметь,Драги побазарил-евра(его родная) только подёргалась,а Океания упала. Ренка к своему резюме,что арбитражные стратегии не работают,должен добавить-и новостные тоже.


Объёмы тоже не работают,никакой трезвый маркетмейкер не даст полный объём,чтобы Его надували как грелку. Возвращаемся к наследию предков-стохастику.


 
Vadens:

Объёмы тоже не работают,никакой трезвый маркетмейкер не даст полный объём,чтобы Его надували как грелку. Возвращаемся к наследию предков-стохастику.

т.е. к немарковским процессам типа, как могучий подсказывает...

 
Renat Akhtyamov:

т.е. к немарковским процессам типа, как могучий подсказывает...

тебе не надоело мне ярлыки навешивать? чего ты там еще по смайлам вычислил?
 
nahdi:
тебе не надоело мне ярлыки навешивать? чего ты там еще по смайлам вычислил?

могучий, индюк тот с некоторого сайта тоже только ты пользовал

не отнекивайся

)

 
Renat Akhtyamov:

т.е. к немарковским процессам типа, как могучий подсказывает...


Да,не к обычному стохастику из терминала,а вместо формул для расчёта конечных взаимосвязанных процессов,лучше послушать Вангу и Матрону.

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