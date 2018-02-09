FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 707
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Какой смысл на 10 центовиках гонять одну пару,шутить изволите. Как на нефти обогатились?
ну так расскажи, какой... я не в курсе. по нефти выше 58-60 пока не вижу. может и ниже полтинника сходить.
Ты прав-никакого.
Видишь мы с тобой правильно поговорили - ушёл кросс выше благодаря новозеландским коровам. Далеко не уйдёт-камней много,копыта поранит.
Евроауди ещё попутно и удобно по свопу давит к уровням.
Еще 60 п. КИВИ и будет разворот!!!
На дневках возьмут палочный долг...
Еще 60 п. КИВИ и будет разворот!!!
На дневках возьмут палочный долг...
И заметь,Драги побазарил-евра(его родная) только подёргалась,а Океания упала. Ренка к своему резюме,что арбитражные стратегии не работают,должен добавить-и новостные тоже.
И заметь,Драги побазарил-евра(его родная) только подёргалась,а Океания упала. Ренка к своему резюме,что арбитражные стратегии не работают,должен добавить-и новостные тоже.
уфффф.
перечень того что не работает я выдавал мульон раз, т.е ВСЁ!
то что работает - это уже на скрине, тока цвета и смысл надо поменять
И заметь,Драги побазарил-евра(его родная) только подёргалась,а Океания упала. Ренка к своему резюме,что арбитражные стратегии не работают,должен добавить-и новостные тоже.
Объёмы тоже не работают,никакой трезвый маркетмейкер не даст полный объём,чтобы Его надували как грелку. Возвращаемся к наследию предков-стохастику.
Объёмы тоже не работают,никакой трезвый маркетмейкер не даст полный объём,чтобы Его надували как грелку. Возвращаемся к наследию предков-стохастику.
т.е. к немарковским процессам типа, как могучий подсказывает...
т.е. к немарковским процессам типа, как могучий подсказывает...
тебе не надоело мне ярлыки навешивать? чего ты там еще по смайлам вычислил?
могучий, индюк тот с некоторого сайта тоже только ты пользовал
не отнекивайся
)
т.е. к немарковским процессам типа, как могучий подсказывает...
Да,не к обычному стохастику из терминала,а вместо формул для расчёта конечных взаимосвязанных процессов,лучше послушать Вангу и Матрону.