FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 847

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Lesorub:

5% от депо вход...

остальное на обеспечение сделки




У меня всё равно эта пара против свопа,а это против тактики,поэтому выскакиваю при первой возможности,даже с убытком.

 
Vadens:

У меня всё равно эта пара против свопа,а это против тактики,поэтому выскакиваю при первой возможности,даже с убытком.

Золото 1299 продайте, своп в путь!

 
Vadens:

У меня всё равно эта пара против свопа,а это против тактики,поэтому выскакиваю при первой возможности,даже с убытком.


Киви/Лунь если обвалится,то куплю ещё раз на другом счёте..


 
Lesorub:

Золото 1299 продайте, своп в путь!


Спасибо. Посмотрю.

 
Vadens:

Киви/Лунь если обвалится,то куплю ещё раз на другом счёте..


Не обвалится (имха)

0.9030 протестирует, потом нужно смотреть расклад

0.8637 долг
 
Lesorub:

Не обвалится (имха)

0.9030 протестирует, потом нужно смотреть расклад

0.8637 долг

Прямо на пике провала? Всё равно логично вверх сходить,силёнок набраться для исполнения основного тренда.

 
Lesorub:

Не обвалится (имха)

0.9030 протестирует, потом нужно смотреть расклад

0.8637 долг

Не провалится и не надо. За Евро/Ауди слежу,мож вверх откатится.

........А вообще своповые пары выстроились против свопа в основном. Такое бывает. Это говорит о математической составляющей рынка,а жаль,скучаю по Ганну и твоим лунным фазам.


 
Vadens:

Не провалится и не надо. За Евро/Ауди слежу,мож вверх откатится.

........А вообще своповые пары выстроились против свопа в основном. Такое бывает. Это говорит о математической составляющей рынка,а жаль,скучаю по Ганну и твоим лунным фазам.


1.5079 до пятницы


Ганзиллу поставь да радуйся:


 
Lesorub:

1.5079 до пятницы


Ганзиллу поставь да радуйся:


Это не то,что надо. Я захожу в противоход. Буду ждать.
 
Lesorub:


Ганзиллу поставь да радуйся:



Не вижу смысла. Рынок оцифрован.

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