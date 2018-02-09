FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 847
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
5% от депо вход...
остальное на обеспечение сделки
У меня всё равно эта пара против свопа,а это против тактики,поэтому выскакиваю при первой возможности,даже с убытком.
У меня всё равно эта пара против свопа,а это против тактики,поэтому выскакиваю при первой возможности,даже с убытком.
Золото 1299 продайте, своп в путь!
У меня всё равно эта пара против свопа,а это против тактики,поэтому выскакиваю при первой возможности,даже с убытком.
Киви/Лунь если обвалится,то куплю ещё раз на другом счёте..
Золото 1299 продайте, своп в путь!
Спасибо. Посмотрю.
Киви/Лунь если обвалится,то куплю ещё раз на другом счёте..
Не обвалится (имха)
0.9030 протестирует, потом нужно смотреть расклад0.8637 долг
Не обвалится (имха)
0.9030 протестирует, потом нужно смотреть расклад0.8637 долг
Прямо на пике провала? Всё равно логично вверх сходить,силёнок набраться для исполнения основного тренда.
Не обвалится (имха)
0.9030 протестирует, потом нужно смотреть расклад0.8637 долг
Не провалится и не надо. За Евро/Ауди слежу,мож вверх откатится.
........А вообще своповые пары выстроились против свопа в основном. Такое бывает. Это говорит о математической составляющей рынка,а жаль,скучаю по Ганну и твоим лунным фазам.
Не провалится и не надо. За Евро/Ауди слежу,мож вверх откатится.
........А вообще своповые пары выстроились против свопа в основном. Такое бывает. Это говорит о математической составляющей рынка,а жаль,скучаю по Ганну и твоим лунным фазам.
1.5079 до пятницы
Ганзиллу поставь да радуйся:
1.5079 до пятницы
Ганзиллу поставь да радуйся:
Ганзиллу поставь да радуйся:
Не вижу смысла. Рынок оцифрован.