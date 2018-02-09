FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 610
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я был несколько лет назад зарегистрирован на этом форуме, недолго, месяца четыре, здесь были люди с которыми можно было что то обсудить. А про отчеты просто интересно стало, спросил, ведь все делается с какой то целью, выложить свой отчет это дело серьезное, просто так от нечего делать это может сделать скажем так человек не совсем умный.
Я читал последние недели две ваш форум и в то что вы здесь что то зарабатываете не верю, на мороженое разве. Извините за прямоту.
Люди делятся мыслями и входами. Кнопки за других никто не нажимает.)
Я был несколько лет назад зарегистрирован на этом форуме, недолго, месяца четыре, здесь были люди с которыми можно было что то обсудить. А про отчеты просто интересно стало, спросил, ведь все делается с какой то целью, выложить свой отчет это дело серьезное, просто так от нечего делать это может сделать скажем так человек не совсем умный.
Я читал последние недели две ваш форум и в то что вы здесь что то зарабатываете не верю, на мороженое разве. Извините за прямоту.
+100500
картинки выкладывают - цифр нет - лоты закрашены (это что - секретная информация - объём лота?)
ещё раз +100500
Люди делятся мыслями и входами. Кнопки за других никто не нажимает.)
забывают поделиться выходами - а то запостил одну цифру а закрыл по другой и молчёк - ни кому ни слова ...
а вы ждите когда до его прогноза дотянется ...
забывают поделиться выходами - а то запостил одну цифру а закрыл по другой и молчёк - ни кому ни слова ...
а вы ждите когда до его прогноза дотянется ...
Всякое бывает, а Вы что то предлагаете?
Всякое бывает, а Вы что то предлагаете?
Вам? нет ... Вам мне нечего предложить ...
забывают поделиться выходами - а то запостил одну цифру а закрыл по другой и молчёк - ни кому ни слова ...
а вы ждите когда до его прогноза дотянется ...
Вот вход и уровень профита, торгуйте 3% от депо:
спасибо говорить не нужно ...
Да, здесь у нас полная анархия - никакого порядка, кто че хочет то и лепит...никто никого не ждет и никто ни на кого не молится...здесь каждый сам по себе... пора бы уже понять и успокоиться... "деньги же любят тишину" - так что бобло надо рубить тихо, не хвастаясь своими большими большими... ну просто очень большими заработками...а то налоговики быстро прикроют этот фонтан изобилия...)))
та я в курсе ... спасибо
Вот вход и уровень профита, торгуйте 3% от депо:
спасибо говорить не нужно ...
я таких валют даже не знаю ... и вам спасибо ...
))))
Итог:
БЛЕСТЯЩЕ!!!
Вот вход и уровень профита, торгуйте 3% от депо:
спасибо говорить не нужно ...
Если 3%, то такого баланса как у вас не получится. На вчерашнем графике видно, что скачек вверх на 25%.
И сделок много - каждая по 3% или по мартину?
Видимо в сумме по всем валютам у вас чуть ли не половина депозита было поставлено?