FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 610

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vadutr:

Я был несколько лет назад зарегистрирован на этом форуме, недолго, месяца четыре, здесь были люди с которыми можно было что то обсудить. А про отчеты просто интересно стало, спросил, ведь все делается с какой то целью, выложить свой отчет это дело серьезное, просто так от нечего делать это может сделать скажем так человек не совсем умный.

  Я читал последние недели две ваш форум и в то что вы здесь что то зарабатываете не верю, на мороженое разве. Извините за прямоту.


Люди делятся мыслями и входами. Кнопки за других никто не нажимает.) 

 
vadutr:

Я был несколько лет назад зарегистрирован на этом форуме, недолго, месяца четыре, здесь были люди с которыми можно было что то обсудить. А про отчеты просто интересно стало, спросил, ведь все делается с какой то целью, выложить свой отчет это дело серьезное, просто так от нечего делать это может сделать скажем так человек не совсем умный.

  Я читал последние недели две ваш форум и в то что вы здесь что то зарабатываете не верю, на мороженое разве. Извините за прямоту.


+100500

картинки выкладывают - цифр нет - лоты закрашены (это что - секретная информация - объём лота?)

ещё раз +100500 

 
sterva:

Люди делятся мыслями и входами. Кнопки за других никто не нажимает.) 


забывают поделиться выходами - а то запостил одну цифру а закрыл по другой и молчёк - ни кому ни слова ...

а вы ждите когда до его прогноза дотянется ... 

 
elmucon:

забывают поделиться выходами - а то запостил одну цифру а закрыл по другой и молчёк - ни кому ни слова ...

а вы ждите когда до его прогноза дотянется ... 


Всякое бывает, а Вы что то предлагаете?

 
sterva:

Всякое бывает, а Вы что то предлагаете?


Вам? нет ... Вам мне нечего предложить ... 

 
elmucon:

забывают поделиться выходами - а то запостил одну цифру а закрыл по другой и молчёк - ни кому ни слова ...

а вы ждите когда до его прогноза дотянется ... 

Да, здесь у нас полная анархия - никакого порядка, кто че хочет то и лепит...никто никого не ждет и никто ни на кого не молится...здесь каждый сам по себе... пора бы уже понять и успокоиться... "деньги же любят тишину" - так что бобло надо рубить тихо, не хвастаясь своими большими большими... ну просто очень большими заработками...а то налоговики быстро прикроют этот фонтан изобилия...)))
 

Вот вход и уровень профита, торгуйте 3% от депо:

спасибо говорить не нужно ...


 
Сергей Криушин:
Да, здесь у нас полная анархия - никакого порядка, кто че хочет то и лепит...никто никого не ждет и никто ни на кого не молится...здесь каждый сам по себе... пора бы уже понять и успокоиться... "деньги же любят тишину" - так что бобло надо рубить тихо, не хвастаясь своими большими большими... ну просто очень большими заработками...а то налоговики быстро прикроют этот фонтан изобилия...)))

та я в курсе ... спасибо


Lesorub:

Вот вход и уровень профита, торгуйте 3% от депо:

спасибо говорить не нужно ...



я таких валют даже не знаю ... и вам спасибо ... 



))))

[Удален]  
Lesorub:

Итог:



БЛЕСТЯЩЕ!!!

 
Lesorub:

Вот вход и уровень профита, торгуйте 3% от депо:

спасибо говорить не нужно ...

Если 3%, то такого баланса как у вас не получится. На вчерашнем графике видно, что скачек вверх на 25%.
И сделок много - каждая по 3% или по мартину?
Видимо в сумме по всем валютам у вас чуть ли не половина депозита было поставлено?

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