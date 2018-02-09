FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 643

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Vadens:

Спору нет! Тоже придерживаюсь простых приёмов-умозрительные уровни и резинка с одним целевым,т.к. посмотрел на ребят,которые достигли макушки...биржевой-тянет фора их селы вверх,как грабли осенние листья. Объёмы появляются и исчезают,ОИ сёдня здесь,завтра там-фигня всё. Мож нейро круче и выше.

Нейро - поиск среднестатистической повторяемости поведения котира (паттерны). Одно только убивает и не работает на форе - усреднитель....

Эквити растет не так быстро по сути. Захочешь изменить подход - т.е. побыстрее, увеличишь риск. А это знаете ли уже игра на удачу, а не торговля...

 
Renat Akhtyamov:

Нейро - поиск среднестатистической повторяемости. Одно только убивает и не работает на форе - усреднитель....

Эквити растет не так быстро по сути. Захочешь изменить подход - т.е. побыстрее, увеличишь риск. А это знаете ли уже игра на удачу...


Если сможешь обойти тонкости провайдеров,наработанные исторически и сможешь стабильно отгрызать плюсики от фундамента,в достаточном количестве,то,как говорится,почётное знамя тебе в руки!

 
Vadens:

Если сможешь обойти тонкости провайдеров,наработанные исторически и отгрызать плюсики от фундамента,в достаточном количестве,то,как говорится,почётное знамя тебе в руки!

До этого полгода бился. Состряпал лок - от 1.04 до 1.23.

Обидно чо???

))))

Отрицательный.

Два месяца репку чесал - почему так вышло типа?

Эквити - вот где собака зарыта.

К сожалению формула, которая в терминале, работает на ДЦ,

Изменил её и лок начал строиться положительный. А это уже рост Эквити, той что в терминале на этот раз. Как растет баланс - выше два скрина показал. Всё растет параллельно.

Теперь всё рассудит время, т.е. получилось или нет.

 
Renat Akhtyamov:

До этого полгода бился. Состряпал лок - от 1.04 до 1.23.

Обидно чо???

))))

Отрицательный.

Два месяца репку чесал - почему так вышло типа?

Эквити - вот где собака зарыта.

К сожалению формула, которая в терминале, работает на ДЦ,

Изменил её и лок начал строиться положительный. А это уже рост Эквити. Как растет баланс - выше два скрина показал. Всё растет параллельно.

Не понимаю про терминальную формулу,которая имеет влияние на эквити,но что формула работает на ДЦ понятно и логично,ибо бабло привносит толпа,а не ДЦ,значит толпу надо и кидать.

 
Renat Akhtyamov:


Теперь всё рассудит время, т.е. получилось или нет.

Каждый самолёт должен пройти испытания. Потом расскажи.
 
Vadens:

Не понимаю про терминальную формулу,которая имеет влияние на эквити,но что формула работает на ДЦ понятно и логично,ибо бабло привносит толпа,а не ДЦ,значит толпу надо и кидать.

формула расчета риска затрагивает Эквити.

Апчхи и денег нет!

)))

 
Vadens:

Я вообще приверженец старой школы без индюков и уж,тем более,прогнозирующих. У меня только пару графических,один информационный(ты помогал адаптировать) и несколько технических скриптов. Уровни ищу ручками и глазками,т.к. автоматизировать отрисовку так и не удалось.

Бабок не имею..."остаюсь при своих" на нескольких микросчетах,т.к. не считаю разумным и обоснованным бросать,скажем,тыщ 50 деревом в "голубую даль". На бирже через Сбербанк по акциям-это уже серьёзней,но там 50 тыщ-детский лепет.

Депо стабильно растёт только в средне сроке. Последний веер ордеров висит с августа-не считаю это бизнесом и торговлей,в классическом понятии. Хоть Стренж и писал тут вчерась(как обычно под непонятным ником),что где ещё найдёшь 1000%,но неимоверный,не контролируемый риск сводит эти проценты в минус(а контроль риска манименеджментом в среднесроке выливается в год и более) и в итоге работу на спекулятивной форе имеют "умные деньги",всякие разводящие,программисты,вроде тебя и модераторы....да,ещё всякие Гуру,короче все те,кто не торгует.


Я же вам сказал что я не он. Я знаю его и много с ним общался в прошлом году, вашу чудо ветку он мне показал, сказал смотри как не надо делать.

Что касается вашей торговли, то я думаю могу подсказать вам причину отсутствия результата, вы основываете свою трговлю на графике цены, в этом вся причина. И я в прошлом году понять не мог как можно не смотреть на график, спорил, потом понял что был не прав, на графике ничего нет.

 
vadutr:

Я же вам сказал что я не он. Я знаю его и много с ним общался в прошлом году, вашу чудо ветку он мне показал, сказал смотри как не надо делать.

Что касается вашей торговли, то я думаю могу подсказать вам причину отсутствия результата, вы основываете свою трговлю на графике цены, в этом вся причина. И я в прошлом году понять не мог как можно не смотреть на график, спорил, потом понял что был не прав, на графике ничего нет.


Ладно,не Стренж,так не Стренж. Где ты с ним общался?(Если не гостайна Украины).

Я тоже не умею не смотреть на график,а куда ещё смотреть,куда смотрит гинеколог? Фора это не биржевая яма вроде.

Догадываюсь,что в какую-то разновидность ленты смотришь,но в биржевые технологии не вникал и желания особо нет из-за недостатка ума и молодости. 

Я на идею Зорича подсел и нарабатываю опытную тактику,как Лесоруб на палках. Везде хорошо,где нас нет.

 

Приветствую коллеги! как успехи? Планирую продажи USDCHF от 1.0000

 

Еврофунт интереснее, седня вечером или завтра утром...    

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