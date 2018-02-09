FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 643
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Спору нет! Тоже придерживаюсь простых приёмов-умозрительные уровни и резинка с одним целевым,т.к. посмотрел на ребят,которые достигли макушки...биржевой-тянет фора их селы вверх,как грабли осенние листья. Объёмы появляются и исчезают,ОИ сёдня здесь,завтра там-фигня всё. Мож нейро круче и выше.
Нейро - поиск среднестатистической повторяемости поведения котира (паттерны). Одно только убивает и не работает на форе - усреднитель....
Эквити растет не так быстро по сути. Захочешь изменить подход - т.е. побыстрее, увеличишь риск. А это знаете ли уже игра на удачу, а не торговля...
Нейро - поиск среднестатистической повторяемости. Одно только убивает и не работает на форе - усреднитель....
Эквити растет не так быстро по сути. Захочешь изменить подход - т.е. побыстрее, увеличишь риск. А это знаете ли уже игра на удачу...
Если сможешь обойти тонкости провайдеров,наработанные исторически и сможешь стабильно отгрызать плюсики от фундамента,в достаточном количестве,то,как говорится,почётное знамя тебе в руки!
Если сможешь обойти тонкости провайдеров,наработанные исторически и отгрызать плюсики от фундамента,в достаточном количестве,то,как говорится,почётное знамя тебе в руки!
До этого полгода бился. Состряпал лок - от 1.04 до 1.23.
Обидно чо???
))))
Отрицательный.
Два месяца репку чесал - почему так вышло типа?
Эквити - вот где собака зарыта.
К сожалению формула, которая в терминале, работает на ДЦ,
Изменил её и лок начал строиться положительный. А это уже рост Эквити, той что в терминале на этот раз. Как растет баланс - выше два скрина показал. Всё растет параллельно.
Теперь всё рассудит время, т.е. получилось или нет.
До этого полгода бился. Состряпал лок - от 1.04 до 1.23.
Обидно чо???
))))
Отрицательный.
Два месяца репку чесал - почему так вышло типа?
Эквити - вот где собака зарыта.
К сожалению формула, которая в терминале, работает на ДЦ,Изменил её и лок начал строиться положительный. А это уже рост Эквити. Как растет баланс - выше два скрина показал. Всё растет параллельно.
Не понимаю про терминальную формулу,которая имеет влияние на эквити,но что формула работает на ДЦ понятно и логично,ибо бабло привносит толпа,а не ДЦ,значит толпу надо и кидать.
Теперь всё рассудит время, т.е. получилось или нет.
Не понимаю про терминальную формулу,которая имеет влияние на эквити,но что формула работает на ДЦ понятно и логично,ибо бабло привносит толпа,а не ДЦ,значит толпу надо и кидать.
формула расчета риска затрагивает Эквити.
Апчхи и денег нет!
)))
Я вообще приверженец старой школы без индюков и уж,тем более,прогнозирующих. У меня только пару графических,один информационный(ты помогал адаптировать) и несколько технических скриптов. Уровни ищу ручками и глазками,т.к. автоматизировать отрисовку так и не удалось.
Бабок не имею..."остаюсь при своих" на нескольких микросчетах,т.к. не считаю разумным и обоснованным бросать,скажем,тыщ 50 деревом в "голубую даль". На бирже через Сбербанк по акциям-это уже серьёзней,но там 50 тыщ-детский лепет.
Депо стабильно растёт только в средне сроке. Последний веер ордеров висит с августа-не считаю это бизнесом и торговлей,в классическом понятии. Хоть Стренж и писал тут вчерась(как обычно под непонятным ником),что где ещё найдёшь 1000%,но неимоверный,не контролируемый риск сводит эти проценты в минус(а контроль риска манименеджментом в среднесроке выливается в год и более) и в итоге работу на спекулятивной форе имеют "умные деньги",всякие разводящие,программисты,вроде тебя и модераторы....да,ещё всякие Гуру,короче все те,кто не торгует.
Я же вам сказал что я не он. Я знаю его и много с ним общался в прошлом году, вашу чудо ветку он мне показал, сказал смотри как не надо делать.
Что касается вашей торговли, то я думаю могу подсказать вам причину отсутствия результата, вы основываете свою трговлю на графике цены, в этом вся причина. И я в прошлом году понять не мог как можно не смотреть на график, спорил, потом понял что был не прав, на графике ничего нет.
Я же вам сказал что я не он. Я знаю его и много с ним общался в прошлом году, вашу чудо ветку он мне показал, сказал смотри как не надо делать.
Что касается вашей торговли, то я думаю могу подсказать вам причину отсутствия результата, вы основываете свою трговлю на графике цены, в этом вся причина. И я в прошлом году понять не мог как можно не смотреть на график, спорил, потом понял что был не прав, на графике ничего нет.
Ладно,не Стренж,так не Стренж. Где ты с ним общался?(Если не гостайна Украины).
Я тоже не умею не смотреть на график,а куда ещё смотреть,куда смотрит гинеколог? Фора это не биржевая яма вроде.
Догадываюсь,что в какую-то разновидность ленты смотришь,но в биржевые технологии не вникал и желания особо нет из-за недостатка ума и молодости.
Я на идею Зорича подсел и нарабатываю опытную тактику,как Лесоруб на палках. Везде хорошо,где нас нет.
Приветствую коллеги! как успехи? Планирую продажи USDCHF от 1.0000
Еврофунт интереснее, седня вечером или завтра утром...