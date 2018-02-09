FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 786

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скрин на память:


 
Sergey Novokhatskiy:

скрин на память:


И Вам, на память...



 
Sergey Novokhatskiy:

скрин на память:

Поддерживаю.

Только первый лой, который появляется по синей линии в прогнозе будет ниже предыдущего.

 
podotr:
gbpnzd глянь - еще не так охнешь

Движуха по кроссу не плохая,за счёт разнонаправленных скачков мажоров. Но не задачка,движуха по основному тренду,а набирать позу против основного тренда в школе не советовали. Движуху в интрадее не вижу......а мож видеть не хочу.

Хорошее умозрительное движение против основного тренда бывает реже,откуда можно войти по тренду,в основном наблюдается скользящий флет,поэтому стараюсь такие моменты не упускать,хоть на мажорах,хоть на кроссах. Пох!

Кстати,войти по тренду на движухе против глобального тренда-это тот единственный случай,где позволяю себе торгануться против свопа.

 

Эта неделя тоже слабовато. Думаю мы с баксом на следующей неделе в чтв или птн только сможем евру наказать (ввп, дедлайн, безработица США)

Ждать не люблю. Всем профита.


 

По золоту я был не прав. Признаюсь. Выбило по стопу.

 
Я думаю что будующиш у евро есть хорошие шансы на рост до уровня 1.59
 

Что-то фунта никто не шортит...

 
Vadens:

Движуха по кроссу не плохая,за счёт разнонаправленных скачков мажоров. Но не задачка,движуха по основному тренду,а набирать позу против основного тренда в школе не советовали. Движуху в интрадее не вижу......а мож видеть не хочу.

Хорошее умозрительное движение против основного тренда бывает реже,откуда можно войти по тренду,в основном наблюдается скользящий флет,поэтому стараюсь такие моменты не упускать,хоть на мажорах,хоть на кроссах. Пох!

Кстати,войти по тренду на движухе против глобального тренда-это тот единственный случай,где позволяю себе торгануться против свопа.

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