FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 628
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Судя по графикам,которыми мы переболели лет 10 назад,на форуме толчётся молодёжь,а среди толпы мелькнул Старый что ли. Ну что ж,жисть продолжается!
Совет тем,кто в данный момент не угадал,не думайте,что Вы не совершеннее,не образованнее или не удачливее тех,кто в данный момент угадал и гордо пожинает плоды своего интеллектуального чуда-в следующий раз Вы угадаете,а угадавшие сейчас будут рыть литературу и самообразовываться. Помните одно правило-у цены нет правил,которые она не смогла бы нарушить,в не подходящий для Вас момент. Те,кто работают "на другой стороне луны" имеют бабло и аналитические ресурсы-финансовые и психологические и Умные деньги совершенно не заинтересованы в предсказуемой фундаментальной классике,которой стал пестрить данный уважаемый форум.
Не исключаю,что какие-то старые добрые инструменты работают до сих пор.....с переменным успехом. Палки Лесоруба,например.
Но есть одно не преложное правило,которое не нарушалось до сих пор ни разу-рано или поздно цена обязательно должна сделать зиг-заг/колено/перелом/смену тренда,в противном случае форе пришёл кердык.
Судя по графикам,которыми мы переболели лет 10 назад,на форуме толчётся молодёжь,а среди толпы мелькнул Старый что ли. Ну что ж,жисть продолжается!
Совет тем,кто в данный момент не угадал,не думайте,что Вы не совершеннее,не образованнее или не удачливее тех,кто в данный момент угадал и гордо пожинает плоды своего интеллектуального чуда-в следующий раз Вы угадаете,а угадавшие сейчас будут рыть литературу и самообразовываться. Помните одно правило-у цены нет правил,которые она не смогла бы нарушить,в не подходящий для Вас момент. Те,кто работают "на другой стороне луны" имеют бабло и аналитические ресурсы-финансовые и психологические и Умные деньги совершенно не заинтересованы в предсказуемой фундаментальной классике,которой стал пестрить данный уважаемый форум.
Не исключаю,что какие-то старые добрые инструменты работают до сих пор.....с переменным успехом. Палки Лесоруба,например.
Но есть одно не преложное правило,которое не нарушалось до сих пор ни разу-рано или поздно цена обязательно должна сделать зиг-заг/колено/перелом/смену тренда,в противном случае форе пришёл кердык.
Здесь вы не правы.
Закон спроса и предложения никто не отменял, его то цена нарушить и не может. Другой вопрос, что изучить спрос и предложение немного, чуть-чуть, труднее, чем рисовать глупые картинки и потом, когда нечаянно случится чудо, бегать размахивая ими над головой, а нет так стыдливо спрятаться в уголке.
Еще раз - цена не нарушает только один закон, закон спроса и предложения.
Здесь вы не правы.
Закон спроса и предложения никто не отменял, его то цена нарушить и не может. Другой вопрос, что изучить спрос и предложение немного, чуть-чуть, труднее, чем рисовать глупые картинки и потом, когда нечаянно случится чудо, бегать размахивая ими над головой, а нет так стыдливо спрятаться в уголке.
Еще раз - цена не нарушает только один закон, закон спроса и предложения.
А закон спроса и предложения является достойным законом на спекулятивном рынке,на рынке,который является всего лишь шумом биржевого?
Не будем забывать,что Мы здесь-рыночный шум,придорожная пыль,пытающаяся отколоть малюсенький кусочек от мирового финансового капитала,а ещё точнее,от капитала Кухни,которой доверили свой депозит и анализируя положение звёзд,наличие палок и спрос с предложением,зачастую наоборот,приклеиваем свой депо к монолиту.
Людям хочется верить в чудеса,на этом и богатеет Лас-Вегас,но реальнее,чем брать тренд измором,по тактике Зорича,я ничего толкового не встретил...всё сказки рыбаков про огромную щуку. Лесоруб ещё выкладывает свои удачные удары зубилом по монолиту,но насколько это увеличивает его депо и можно ли с этого депо поиметь на нужды самого Лесоруба-это коммерческая тайна.
Я так подозреваю,Вы знакомы с этой веточкой ,где присутствует более-менее серьёзный анализ биржевыми инструментами,но,увы,я неоднократно наблюдал там ошибочные прогнозы.
А закон спроса и предложения является достойным законом на спекулятивном рынке,на рынке,который является всего лишь шумом биржевого?
Не будем забывать,что Мы здесь-рыночный шум,придорожная пыль,пытающаяся отколоть малюсенький кусочек от мирового финансового капитала,а ещё точнее,от капитала Кухни,которой доверили свой депозит и анализируя положение звёзд,наличие палок и спрос с предложением,зачастую наоборот,приклеиваем свой депо к монолиту.
Людям хочется верить в чудеса,на этом и богатеет Лас-Вегас,но реальнее,чем брать тренд измором,по тактике Зорича,я ничего толкового не встретил...всё сказки рыбаков про огромную щуку. Лесоруб ещё выкладывает свои удачные удары зубилом по монолиту,но насколько это увеличивает его депо и можно ли с этого депо поиметь на нужды самого Лесоруба-это коммерческая тайна.
Я так подозреваю,Вы знакомы с этой веточкой ,где присутствует более-менее серьёзный анализ биржевыми инструментами,но,увы,я неоднократно наблюдал там ошибочные прогнозы.
Кто мешает торговать через брокера или напрямую на бирже биржевыми инструментами?
Возможно отсутствие требуемой суммы? Хорошо.
Идем на "кухню".
Здесь что, цены отличаются от биржевых? Нет, потому что это породило бы спекуляции, там купил, здесь продал, и наоборот. С этим разобрались.
Допустим мы пыль придорожная, из этого что следует? Что мешает этой "пыли придорожной" иметь свой кусочек от пирога? Ничто не мешает, более того, ее никто и не замечает, объемы не те, все в плюс.
То что люди работать не хотят ни руками ни головой, а рисуют глупые картинки, тащат их на всеобщее обозрение и верят в чудеса так это уже их личное горе.
С указанной веткой не знаком, не знаю что они там делают, похоже то же что и здешние, картинки рисуют и верят в чудеса.
Что мешает этой "пыли придорожной" иметь свой кусочек от пирога? Ничто не мешает, более того, ее никто и не замечает, объемы не те, все в плюс.
Верно,никто не мешает. Мешает отсутствие стабильно верного прогноза,который в условиях интересных коротких периодов Н4-М1 возможен только на уровне угадал-не угадал. О более длинных периодах даже разговаривать не хочу. У меня на Н4 сделки живут уже несколько месяцев,уже забыл по какой тактике вошёл,а ежели депо накачивать до выгодных выхлопов,то таким деньгам можно найти применение в других,менее рискованных проектах.
Верно,никто не мешает. Мешает отсутствие стабильно верного прогноза,который в условиях интересных коротких периодов Н4-М1 возможен только на уровне угадал-не угадал. О более длинных периодах даже разговаривать не хочу. У меня на Н4 сделки живут уже несколько месяцев,уже забыл по какой тактике вошёл,а ежели депо накачивать до выгодных выхлопов,то таким деньгам можно найти применение в других,менее рискованных проектах.
Открою секрет, предсказания не нужны, по той причине, что мы не можем знать или предсказать будущее, это невозможно, кто хочет поспорить пусть расскажет мне что будет через неделю, пустословия и теории не надо. Бывают просто ситуации когда спрос значительно превышает предложение или наоборот, вот такие ситуации и надо использовать для зарабатывания денег, их не надо предсказывать, а просто ждать, и бывают они довольно таки часто.
Что касается "других, менее рискованных проектов", то я не знаю проектов, которые приносят по несколько тысяч или десятков тысяч процентов годовых.
Открою секрет, предсказания не нужны, по той причине, что мы не можем знать или предсказать будущее, это невозможно, кто хочет поспорить пусть расскажет мне что будет через неделю, пустословия и теории не надо.
просто наблюдай как еургбп идет на 0.8
Верно,никто не мешает. Мешает отсутствие стабильно верного прогноза,который в условиях интересных коротких периодов Н4-М1 возможен только на уровне угадал-не угадал. О более длинных периодах даже разговаривать не хочу. У меня на Н4 сделки живут уже несколько месяцев,уже забыл по какой тактике вошёл,а ежели депо накачивать до выгодных выхлопов,то таким деньгам можно найти применение в других,менее рискованных проектах.
А как же свопы? И целесообразно ли так долго держать ордера открытыми. Ведь прибыль уходит. Если только вы не приверженец долгосрочных стратегий. Но вы говорите про H4-M1, то и не знаю?
И еще вопрос, евро падает, неужели из-за новостей по ставке в большем случае. Уже около 150 п вниз.
А как же свопы? И целесообразно ли так долго держать ордера открытыми. Ведь прибыль уходит. Если только вы не приверженец долгосрочных стратегий. Но вы говорите про H4-M1, то и не знаю?
И еще вопрос, евро падает, неужели из-за новостей по ставке в большем случае. Уже около 150 п вниз.
Свопы это мелочи жизни. Целесообразно ли не урезать прибыль ранним закрытием сделок?
Евро падает уже десять лет.
просто наблюдай как еургбп идет на 0.8
При свопе -0.25 пара вынесет депо раньше,чем придёт к 0.85. Тут надо ещё пожонглировать брокерами.