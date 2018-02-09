FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 459
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
какой прогноз?
Рисунок давай! Хрен ли словами писать.
Показывай прибор уже )
Спасибо!
Да я два раза уже один и тот же прогноз повторял с пятницы
Сказал же тебе - продал, сколько раз - не знаю. И покупал тоже дофига. Катаюсь целый день. )))
Вот баланс за сегодня, прибор то есть )))
а вот успокоительные
Да я два раза уже один и тот же прогноз повторял с пятницы
Сказал же тебе - продал, сколько раз - не знаю. И покупал тоже дофига. Катаюсь целый день. )))
Вот баланс за сегодня, прибор то есть )))
а вот успокоительные
Значит направленного прогноза нет.
Пипсуешь)
Напрогнозил низы...1,0687/30
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.06.07 10:07
Ена находится на уровнях, Гэп закрыли, жду хорошее ралли:
ТР 114.406 по дням...
111.80 промежуточный
Значит направленного прогноза нет.
Пипсуешь)
Напрогнозил низы...1,0687/30
то то же...
Завтра по новостям ориентируйся. Лишь бы ставка не увеличилась тогда будет как нарисовал. Цель неизвестна конечно же. Но как обычно - до коррекции, т.е. до сильной движухи по кроссам. Только тогда стоп машина )))
Жаль нет Ишима и Айдлера,они б щас указали верное направление.
С направлением проблем не было бы, но чтобы торговать по Ишиму нужен пятилетний стаж работы наперсточником.
С Айдлером все намного проще (НАДО ЖИТЬ ВЕЧНО)
Жаль нет Ишима и Айдлера,они б щас указали верное направление.
Жаль нет Ишима и Айдлера,они б щас указали верное направление.
В последнее время что то не часто ты нас посещаешь.
Всё хорошо? Только не говори, что на AUD/NZD встрял...Еврика куда послал - падать/рости?
По евро что-то вроде пробой вверх хотят сделать...
Трётся на месте.