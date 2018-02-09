FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 459

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tuma_news:

какой прогноз?

Рисунок давай! Хрен ли словами писать.

Показывай прибор уже )

Спасибо!

Да я два раза уже один и тот же прогноз повторял с пятницы

Сказал же тебе - продал, сколько раз - не знаю. И покупал тоже дофига. Катаюсь целый день. )))

Вот баланс за сегодня, прибор то есть )))

а вот успокоительные


 
Renat Akhtyamov:

Да я два раза уже один и тот же прогноз повторял с пятницы

Сказал же тебе - продал, сколько раз - не знаю. И покупал тоже дофига. Катаюсь целый день. )))

Вот баланс за сегодня, прибор то есть )))

а вот успокоительные


Значит направленного  прогноза нет.

Пипсуешь)

Напрогнозил  низы...1,0687/30


 
tuma_news:

Значит направленного  прогноза нет.

Пипсуешь)

100% в день )))) Шутка.
 
tuma_news:

Напрогнозил  низы...1,0687/30


то то же...

Завтра по новостям ориентируйся. Лишь бы ставка не увеличилась тогда будет как нарисовал. Цель неизвестна конечно же. Но как обычно - до коррекции, т.е. до сильной движухи по кроссам. Только тогда стоп машина )))

 
Жаль нет Ишима и Айдлера,они б щас указали верное направление.
 
Vadens:
Жаль нет Ишима и Айдлера,они б щас указали верное направление.

С направлением проблем не было бы, но чтобы торговать по Ишиму нужен пятилетний стаж работы наперсточником.

С Айдлером все намного проще (НАДО ЖИТЬ ВЕЧНО)

 
Vadens:
Жаль нет Ишима и Айдлера,они б щас указали верное направление.
что уж, Своя Мысля иссякла??? 
 
Vadens:
Жаль нет Ишима и Айдлера,они б щас указали верное направление.

В последнее время что то не часто ты нас посещаешь.

Всё хорошо? Только не говори, что на AUD/NZD встрял...

Еврика куда послал - падать/рости?
 

По евро  что-то  вроде пробой вверх хотят сделать...

Трётся на месте.

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