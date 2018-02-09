FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 830

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Renat Akhtyamov:

Угу.

Ладно, про биток напишу. Все таки появился фьюч на СМЕ.

В понедельник первые торги.

http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin.html


Слышал,что Штаты узаконили его. 

Тут работы с традиционными валютами завались,а лезть с баблом,заработанным не посильным трудом,в неизвестное.........лучше пусть другие.

 
Vadens:


Фунто/киви правильный откат сделал и находится в дисбалансе,если это выражение вообще применимо к кроссам,но,увы,правильное направление торговать не буду-своп,естественно,отрицательный.


Своп в тему и ходу ему еще прилично...


 
Lesorub:

Своп в тему и ходу ему еще прилично...

Вот это уже дельная картина. По крайней мере без палок. Ну и остальное логично выглядит теперь.

Т.е пошли вниз, споткнулись о толстые продажи, оставили до выяснения... Идем дальше вверх. Уровень продаж ослаб, можно обратно, куда и требовалось. Всё норм.

 
Lesorub:

Своп в тему и ходу ему еще прилично...


В данном случае у меня входа нет,т.к. на провалах я не продаю,а если поднимется,то я гарантированного входа могу не увидеть,т.к. берегу депо,заработанное не посильным трудом. На 8920 я бы начал набирать покупки,но вверх мне дорога заказана.
 
Renat Akhtyamov:

Вот это уже дельная картина. По крайней мере без палок. Ну и остальное логично выглядит теперь.

Т.е пошли вниз, споткнулись, оставили долг.Идем дальше вверх. Уровень ослаб, можно обратно, куда и требовалось. Всё норм.


Ренка,а как это "уровень ослаб"? Ушло бабло оттуда?

 
Vadens:

Ренка,а как это "уровень ослаб"? Ушло бабло оттуда?

частичный ливантос продаж

//стопы, плюс на минус, да по разному

 
Renat Akhtyamov:

Вот это уже дельная картина. По крайней мере без палок. Ну и остальное логично выглядит теперь.

Т.е пошли вниз, споткнулись о толстые продажи, оставили до выяснения... Идем дальше вверх. Уровень продаж ослаб, можно обратно, куда и требовалось. Всё норм.

Вы просто не умеете их готовить...   


 
Renat Akhtyamov:

частичный ливантос продаж

//стопы, плюс на минус, да по разному


Ещё,как биржевик охарактеризовал бы варажение "оставили долг"? Лимиты,ОИ? Психология толпы?

 
Lesorub:

Вы просто не умеете их готовить...    

рецепт потерял.

 
Vadens:

Ещё,как биржевик охарактеризовал бы варажение "оставили долг"? Лимиты,ОИ?

Фора не так щедра. Сначала чистит путь, а потом прордолжает топать

ОИ по продажам скорее всего

уровень поддержки, так тоже можно
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