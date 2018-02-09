FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 830
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Угу.
Ладно, про биток напишу. Все таки появился фьюч на СМЕ.
В понедельник первые торги.
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/bitcoin.html
Слышал,что Штаты узаконили его.
Тут работы с традиционными валютами завались,а лезть с баблом,заработанным не посильным трудом,в неизвестное.........лучше пусть другие.
Фунто/киви правильный откат сделал и находится в дисбалансе,если это выражение вообще применимо к кроссам,но,увы,правильное направление торговать не буду-своп,естественно,отрицательный.
Своп в тему и ходу ему еще прилично...
Своп в тему и ходу ему еще прилично...
Вот это уже дельная картина. По крайней мере без палок. Ну и остальное логично выглядит теперь.
Т.е пошли вниз, споткнулись о толстые продажи, оставили до выяснения... Идем дальше вверх. Уровень продаж ослаб, можно обратно, куда и требовалось. Всё норм.
Своп в тему и ходу ему еще прилично...
Вот это уже дельная картина. По крайней мере без палок. Ну и остальное логично выглядит теперь.
Т.е пошли вниз, споткнулись, оставили долг.Идем дальше вверх. Уровень ослаб, можно обратно, куда и требовалось. Всё норм.
Ренка,а как это "уровень ослаб"? Ушло бабло оттуда?
Ренка,а как это "уровень ослаб"? Ушло бабло оттуда?
частичный ливантос продаж
//стопы, плюс на минус, да по разному
Вот это уже дельная картина. По крайней мере без палок. Ну и остальное логично выглядит теперь.
Т.е пошли вниз, споткнулись о толстые продажи, оставили до выяснения... Идем дальше вверх. Уровень продаж ослаб, можно обратно, куда и требовалось. Всё норм.
Вы просто не умеете их готовить...
частичный ливантос продаж
//стопы, плюс на минус, да по разному
Ещё,как биржевик охарактеризовал бы варажение "оставили долг"? Лимиты,ОИ? Психология толпы?
Вы просто не умеете их готовить...
рецепт потерял.
Ещё,как биржевик охарактеризовал бы варажение "оставили долг"? Лимиты,ОИ?
Фора не так щедра. Сначала чистит путь, а потом прордолжает топать
ОИ по продажам скорее всегоуровень поддержки, так тоже можно