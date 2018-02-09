FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 472
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Мдя...Даже на клип Вас не хватает.
Мельчаете на глазах.)
Ну, да что-то я вчера не в себе был - разволновался...стормозил...
Да у тебя всегда так ) Никогда не встаёт.
А вот у меня встало))) 1,1230/40 евро.
Тума, ты чо?
Вот это видел, откуда вверх?
мда, бешенный Киви...
почти 500 п. безотката:
а все из - за бакса:
мда, бешенный Киви...
почти 500 п. безотката:
ииии еще не вечер...
киви тока по тренду надо, я писал уже об этом здесь недавно.
а все из - за бакса:
Тупо выбивают. Ойла зачем упала.?
Тупо выбивают. Ойла зачем упала.?
у меня даже долгов выше нет, только возможные развороты в зонах...
по Евре 1.1476 ТР стоит у меня и Киви за ней, походу...
а жижей дорого торговать...
да и Енька учудила ...