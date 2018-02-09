FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 472

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sterva:


Мдя...Даже на клип Вас не хватает.

Мельчаете на глазах.)


Ну, да что-то я вчера не в себе был  - разволновался...стормозил...
 
tuma_news:

Да у тебя всегда так ) Никогда не встаёт.


А вот у меня встало))) 1,1230/40 евро.

Тума, ты чо?

Вот это видел, откуда вверх?

USD Решение по процентной ставке ФРС   1,25% 1,00%
 

мда, бешенный Киви...

почти 500 п. безотката:


 

а все из - за бакса:




 
Lesorub:

мда, бешенный Киви...

почти 500 п. безотката:

ииии еще не вечер...

киви тока по тренду надо, я писал уже об этом здесь недавно.

 
Lesorub:

а все из - за бакса:





Тупо выбивают. Ойла зачем упала.?
 
sterva:

Тупо выбивают. Ойла зачем упала.?

у меня даже долгов выше нет, только возможные развороты в зонах...

по Евре 1.1476 ТР стоит у меня и Киви за ней, походу...


а жижей дорого торговать...


 

да и Енька учудила ...


 
Доброго Господа!
 
Ну как ощущения?
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