Незнаю как переводчик перевёл. С ошибками или нет. Перевёл чтоб вам легче было.
 
Vadens:
Да,убил лунь текущую волну,теперь как бы я не накаркал 2780.....но если у кого депо выдержит и хочется поспать в среднесроке,то имеется билет в 3850.

Нет ну это никуда не годится.

2780 далеко. Тогда продавать надо.) 

 
ViktorGermany:
Да примерно ясно, большие тексты лучше в болг здесь внизу сайта ссылка... там раздел по нефти есть
 
sterva:

Вообще-то,да-я частенько продаю,когда другие покупают и наоборот. 

 

Есть уровнёк в районе 2995,мож отбросит в 34-ю.....но косую фибку чаще пробивает,чем у Лесоруба шпалы,а она сама видишь где.

 

Думаю что после открытия америки будет выглядеть дщижение евро доллара так.




 
ViktorGermany:

гуд, гуд, зер гуд красивый график...тонкая работа...Чья фирма... comdirect
 
Продаем евру 0708-0750 и не паримся)
 
marker:
Сергей Криушин:
Простой немецкий банк. Дочерний банк коммерцбанка.
 
ViktorGermany:
Терминалы МТ4 и 5не в ходу... как коды... советники работают ли... или все работает также - индикаторы вот вижу...
 
Сергей Криушин:
Нет МТ4 и МТ5 в банках неработают. В банках свои терминалы. Советники тоже неработают.
