Да,убил лунь текущую волну,теперь как бы я не накаркал 2780.....но если у кого депо выдержит и хочется поспать в среднесроке,то имеется билет в 3850.
Нет ну это никуда не годится.
2780 далеко. Тогда продавать надо.)
Незнаю как переводчик перевёл. С ошибками или нет. Перевёл чтоб вам легче было.
Вообще-то,да-я частенько продаю,когда другие покупают и наоборот.
Есть уровнёк в районе 2995,мож отбросит в 34-ю.....но косую фибку чаще пробивает,чем у Лесоруба шпалы,а она сама видишь где.
Думаю что после открытия америки будет выглядеть дщижение евро доллара так.
Продаем евру 0708-0750 и не паримся)
гуд, гуд, зер гуд красивый график...тонкая работа...Чья фирма... comdirect
Простой немецкий банк. Дочерний банк коммерцбанка.
Терминалы МТ4 и 5не в ходу... как коды... советники работают ли... или все работает также - индикаторы вот вижу...