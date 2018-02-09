FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 218
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У Тумы вроде как лок огромный.
Ему пока все равно куда цена пойдет.)
не парься, мы парню подарим на 23 Февраля, если чо...
Север
Север
другое дело, исправляетесь...
так, общественным мнением и перевоспитаем
какой прогой эти полосочки наносятся?
Евро из возможных варианта, также циклы бакса, эллиотком как то выкладывал..
Спешишь милай, так не будет)
волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь
Спешишь милай, так не будет)
волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь
Стерж. Почему так низко?
Коллопуты?
СМЕшные протоколы?
Где есть правда?
На этой неделе?
Стерж. Почему так низко?
Коллопуты?
СМЕшные протоколы?
Где есть правда?
На этой неделе?
Спешишь милай, так не будет)
волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь
про черточки не хочешь, тогда расскажи, что с уровнями колл делать?
три верхних страйка с максимальным OI, как их курить?