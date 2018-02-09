FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 218

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От вас толку много, Тума уж и носки продал)
 

У Тумы вроде как лок огромный.

Ему пока все равно куда цена пойдет.)

 
Lesorub:
не парься, мы парню подарим на 23 Февраля, если чо...
И сегодня евро не покупай, по рукам дадут.
 

Север

 

 
pridurok:

Север

 

другое дело, исправляетесь...          

так, общественным мнением и перевоспитаем       


какой прогой эти полосочки наносятся?

 

 Евро из возможных варианта, также циклы бакса, эллиотком как то выкладывал.. 

Файлы:
0qlg4_c6h5.jpg  144 kb
 
Rysl67:

Спешишь милай, так не будет)

 

волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь 

 
pridurok:

Спешишь милай, так не будет)

 

волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь 

Стерж. Почему так низко?

Коллопуты? 

СМЕшные протоколы?

Где есть правда?

На этой неделе? 

 
sterva:

Стерж. Почему так низко?

Коллопуты? 

СМЕшные протоколы?

Где есть правда?

На этой неделе? 

Через 23 часа 27 минут
 
pridurok:

Спешишь милай, так не будет)

 

волны только в унитазе бывают когда кнопочку нажимаешь 

про черточки не хочешь, тогда расскажи, что с уровнями колл делать?

три верхних страйка с максимальным OI, как их курить?

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