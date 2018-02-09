FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 358
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1,0850 как бы считается линией сопротивления(просто долго они об нее бьются)
Лунь хаи пойдет обновлять...
но.., без меня
Лунь хаи пойдет обновлять...
но.., без меня
Красава!
Моя покупка от 333 в силе.
Так выборе же, рано еще пророчить.
Российские хакеры хакнут за Маринку и будет гэп вниз :)
Еня:
ща стопы будут щелкать...
ОООО! Нормально всё ползет!
Кто там у Вас ползет?
Насекомые???