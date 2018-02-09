FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 358

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1,0850 как бы считается линией сопротивления(просто долго они об нее бьются)

 
 
осталось 20 пунктов, самое обидное что это все дело пойдет вниз(
 

Лунь хаи пойдет обновлять...

но.., без меня

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Lesorub:

Лунь хаи пойдет обновлять...

но.., без меня


Красава!

Моя покупка от 333 в силе.
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Евру от ~097 продам я

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Так выборе же, рано еще пророчить.

Российские хакеры хакнут за Маринку и будет гэп вниз :)

 

Еня:

ща стопы будут щелкать...

 
ОООО! Нормально всё ползет!
 
Renat Akhtyamov:
ОООО! Нормально всё ползет!

Кто там у Вас ползет?

Насекомые???

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