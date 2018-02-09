FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 562

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Дмитрий:

Стальные булки 2 - Ещё больше стали


крой...

а то проиграешь  


 
Lesorub:

крой...

а то проиграешь  


Согласен лучше синица в Р чем Ж.
Файлы:
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Как и писал выше в 15:00 есть коридор с двумя пиками  1.2883 и 1.2862 последний пока текущий ждём подтверждения... . Таймер через два часа на 17:00 всё видно будет. Осторожнее... !
 
Зульфия Ахтямова:

Приветик!

О, классно!

У нас  есть Ренат, Рустам и ...Начын.

Обожаю красивых парней с именами...)

Спасибо!

Торгуем тут евру, а лунь лётает сам по себе в полный рост
 
Зульфия Ахтямова:

Ренат, неужели такой  корявый разворот у евро получился.

Даже не оформили как следует.

Кому как

На хаях у меня селлок понатыкано выше крыши

Скучно теперь как то

Перед процентной ставкой сниму их, если не раньше

Подтверждения разворота пока нет

 

Как писал постом выше наступил момент  истины 15:00-17:00 коридор сформирован 1.2862 и 1.2888 закроется надеюсь минут через 25 и будет видно кто куда встал на ночь. Кто пипсовал с 15:00 респект и уважуха  опасно было до формирования второго пика в 17:00 успел как на бай отработать часть так и на селл. Партия пока не закончена держу пока часть объёма на бай. Всем профитов и удачной  торговли...!

 
Rustam Galkeev:

Как писал постом выше наступил момент  истины 15:00-17:00 коридор сформирован 1.2862 и 1.2888 закроется надеюсь минут через 25 и будет видно кто куда встал на ночь. Кто пипсовал с 15:00 респект и уважуха  опасно было до формирования второго пика в 17:00 успел как на бай отработать часть так и на селл. Партия пока не закончена держу пока часть объёма на бай. Всем профитов и удачной  торговли...!

это называется технический нокаут, т.е. лок

начиная с этого момента эквити будет потихонечку падать под баланс

 
Renat Akhtyamov:
это называется технический нокаут, т.е. лок
Кстати забыл сказать про цели по баю район 1.2895-1.2899 откроет ход как писал лесоруб постами выше..., но с коррекцией пока сказать не могу надо мониторить. Проще посмотрите посты лесоруба утренние по фунтику.
 
Rustam Galkeev:
Кстати забыл сказать про цели по баю район 1.2895-1.2899 откроет ход как писал лесоруб постами выше..., но с коррекцией пока сказать не могу надо мониторить. Проще посмотрите посты лесоруба утренние по фунтику.

Рустам, Вы забываете учесть только одно.

Любой прогноз это предположение трейдера, и на перспективу реального поведения цены абсолютно никакого влияния не оказывает.

 
Renat Akhtyamov:

Рустам, Вы забываете учесть только одно.

Любой прогноз это предположение трейдера, и на перспективу реального поведения цены не имеет абсолютно никакого влияния.

Специально для тебя Ренат начну новую партию с пятницы оставлю только одну бай позицию... .
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