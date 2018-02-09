FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 562
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Стальные булки 2 - Ещё больше стали
крой...
а то проиграешь
крой...
а то проиграешь
Приветик!
О, классно!
У нас есть Ренат, Рустам и ...Начын.
Обожаю красивых парней с именами...)
Спасибо!
Ренат, неужели такой корявый разворот у евро получился.
Даже не оформили как следует.
Кому как
На хаях у меня селлок понатыкано выше крыши
Скучно теперь как то
Перед процентной ставкой сниму их, если не раньше
Подтверждения разворота пока нет
Как писал постом выше наступил момент истины 15:00-17:00 коридор сформирован 1.2862 и 1.2888 закроется надеюсь минут через 25 и будет видно кто куда встал на ночь. Кто пипсовал с 15:00 респект и уважуха опасно было до формирования второго пика в 17:00 успел как на бай отработать часть так и на селл. Партия пока не закончена держу пока часть объёма на бай. Всем профитов и удачной торговли...!
Как писал постом выше наступил момент истины 15:00-17:00 коридор сформирован 1.2862 и 1.2888 закроется надеюсь минут через 25 и будет видно кто куда встал на ночь. Кто пипсовал с 15:00 респект и уважуха опасно было до формирования второго пика в 17:00 успел как на бай отработать часть так и на селл. Партия пока не закончена держу пока часть объёма на бай. Всем профитов и удачной торговли...!
это называется технический нокаут, т.е. лок
начиная с этого момента эквити будет потихонечку падать под баланс
это называется технический нокаут, т.е. лок
Кстати забыл сказать про цели по баю район 1.2895-1.2899 откроет ход как писал лесоруб постами выше..., но с коррекцией пока сказать не могу надо мониторить. Проще посмотрите посты лесоруба утренние по фунтику.
Рустам, Вы забываете учесть только одно.
Любой прогноз это предположение трейдера, и на перспективу реального поведения цены абсолютно никакого влияния не оказывает.
Рустам, Вы забываете учесть только одно.
Любой прогноз это предположение трейдера, и на перспективу реального поведения цены не имеет абсолютно никакого влияния.