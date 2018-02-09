FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 825
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... Луня
Третий раз бьётся в это сопротивление. Мож пробьёт?
Третий раз бьётся в это сопротивление. Мож пробьёт?
Да)))
Да)))
Зачем бай повесил. Теперь точно развернётся.
Зачем бай повесил. Теперь точно развернётся.
Уже разворачивается )))
Если про Луня, то никуда он не бьется...
Первый лимит 1.2936
Твоя самоуверенность подкупает. Сразу хочется тебя выбрать в вожди и идти за тобой.
Твой лимит уже на пробитии и далее дай Бог на 3020 откат,а то и 33-я. А мож ты прав-цена формируется сложно.
.........Лучше б ты оказался прав-ослабление луня усилило бы первую пару в кроссе,который(кросс) мне уже надоел в среднесроке.
Твоя самоуверенность подкупает. Сразу хочется тебя выбрать в вожди и идти за тобой.
Твой лимит уже на пробитии и далее дай Бог на 3020 откат,а то и 33-я. А мож ты прав-цена формируется сложно.
.........Лучше б ты оказался прав-ослабление луня усилило бы первую пару в кроссе,который(кросс) мне уже надоел в среднесроке.
Бакс потянет пару вниз... Я ж картину спецом повторил выше.
До 1.2622 попробую взять на этом откате.
Бакс потянет пару вниз... Я ж картину спецом повторил выше.
До 1.2622 попробую взять на этом откате.
Пробуй. Если уйдёт в откат с этого уровня,то может и 25-я,т.к. на 2620 стыковка уже была,тем более у евробакса ближайший рост наблюдается к 1763-1768,если драйва не произойдёт,может и за счёт падения бакса. Толком не разбирался в деталях по какой причине евробакс обвалился...технической,так-то ясно,что перед ставкой.
Полагаю, что до конца недели увижу рыжика в 1289 - 1299 !!!
Не увидишь. А вот твоей сказке по евре сегодня забрезжила надежда стать былью
Четверг опасненький однако. Надо осторожным быть с направлением. Могут волантильностью прогрызть в мешке дырку.
По рыжему, если котиры сильно не поменяются до конца года, то уже появляется прогнозный уровень годовой 929.8...
Биткоин становится стратегической парой :0)).
Не зря некоторые страны избавились от золотовалютных запасов, а для стран с большим золотовалютным запасом это будет удар на понижение...
Наверно снова штаты в этом замешаны... :0))