FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 825

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Lesorub:

...   Луня         



Третий раз бьётся в это сопротивление. Мож пробьёт?

[Удален]  
Vadens:

Третий раз бьётся в это сопротивление. Мож пробьёт?


Да)))


 
Vladimir Zubov:

Да)))



Зачем бай повесил. Теперь точно развернётся.


[Удален]  
Vadens:

Зачем бай повесил. Теперь точно развернётся.



Уже разворачивается )))


 
Lesorub:

Если про Луня, то никуда он не бьется...

Первый лимит 1.2936          


Твоя самоуверенность подкупает. Сразу хочется тебя выбрать в вожди и идти за тобой.

Твой лимит уже на пробитии и далее дай Бог на 3020 откат,а то и 33-я. А мож ты прав-цена формируется сложно.


.........Лучше б ты оказался прав-ослабление луня усилило бы первую пару в кроссе,который(кросс) мне уже надоел в среднесроке.
 
Vadens:

Твоя самоуверенность подкупает. Сразу хочется тебя выбрать в вожди и идти за тобой.

Твой лимит уже на пробитии и далее дай Бог на 3020 откат,а то и 33-я. А мож ты прав-цена формируется сложно.


.........Лучше б ты оказался прав-ослабление луня усилило бы первую пару в кроссе,который(кросс) мне уже надоел в среднесроке.

Бакс потянет пару вниз... Я ж картину спецом повторил выше.

До 1.2622 попробую взять на этом откате.

 
Lesorub:

Бакс потянет пару вниз... Я ж картину спецом повторил выше.

До 1.2622 попробую взять на этом откате.


Пробуй. Если уйдёт в откат с этого уровня,то может и 25-я,т.к. на 2620 стыковка уже была,тем более у евробакса ближайший рост наблюдается к 1763-1768,если драйва не произойдёт,может и за счёт падения бакса. Толком не разбирался в деталях по какой причине евробакс обвалился...технической,так-то ясно,что перед ставкой.

 
Lesorub:

Полагаю, что до конца недели увижу рыжика в 1289 - 1299 !!!

Не увидишь. А вот твоей сказке по евре сегодня забрезжила надежда стать былью

 
Vadens:

Четверг опасненький однако. Надо осторожным быть с направлением. Могут волантильностью прогрызть в мешке дырку.

Волатильность евро на историческом дне. Она уже ничего никому не прогрызет.
 
Sergey Novokhatskiy:

По рыжему, если котиры сильно не поменяются до конца года, то уже появляется прогнозный уровень годовой 929.8...

Биткоин становится стратегической парой :0)).

Не зря некоторые страны избавились от золотовалютных запасов, а  для стран с большим золотовалютным запасом это будет удар на понижение...

Наверно снова штаты в этом замешаны... :0))

там скорее 1500-600 маячит. не туды вы смотрите куда-то
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