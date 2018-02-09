FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 401

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Sergey Nokhrin:

где сформирован... покажи в картинках добрый человек.
и про выстрел по подробнее пожалуйста.

куда пульнет - не знаю

 
Renat Akhtyamov:

куда пульнет - не знаю

Я за бай....
 
Dmitry Chepik:
Я за бай....

В таких случаях чаще стреляет в наиболее горизонтальную.

Но может и пофлетить до трех дней. Тогда уже в любую сторону.

Импульс тут присутствует потому что сверху зажато сопротивлением, а снизу - поддержкой.
 
Renat Akhtyamov:

куда пульнет - не знаю




основное движение вниз... и сегодня по М15 импульсное движение было в первой половине дня!
имхо конечно, но я жду как минимум 1.0820 примерно, где возможно совершу кое какую фиксацию прибыли!
от этой отметки жду коррекцию и снова вниз.
 
Sergey Nokhrin:



основное движение вниз... и сегодня по М15 импульсное движение было в первой половине дня!
имхо конечно, но я жду как минимум 1.0820 примерно, где возможно совершу кое какую фиксацию прибыли!
от этой отметки жду коррекцию и снова вниз.
Очень похоже на правду
 
Renat Akhtyamov:

куда пульнет - не знаю

только вниз до 1,074 (а еще лучше 1,068), а то застращали своими поддержками и  я начал тейк проф переносить по выше))))
 
сейчас  глянул Н4 там до 1,0700 вообще прям без проблем идет (хоть не читай форумы столько шума)
 
График EURUSD, H4, 2017.05.10 18:40 UTC, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
 
что попытался вставить, но не получилось ((
 

мысля:


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