FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 401
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где сформирован... покажи в картинках добрый человек.
и про выстрел по подробнее пожалуйста.
куда пульнет - не знаю
куда пульнет - не знаю
Я за бай....
В таких случаях чаще стреляет в наиболее горизонтальную.
Но может и пофлетить до трех дней. Тогда уже в любую сторону.Импульс тут присутствует потому что сверху зажато сопротивлением, а снизу - поддержкой.
куда пульнет - не знаю
основное движение вниз... и сегодня по М15 импульсное движение было в первой половине дня!
имхо конечно, но я жду как минимум 1.0820 примерно, где возможно совершу кое какую фиксацию прибыли!
от этой отметки жду коррекцию и снова вниз.
основное движение вниз... и сегодня по М15 импульсное движение было в первой половине дня!
имхо конечно, но я жду как минимум 1.0820 примерно, где возможно совершу кое какую фиксацию прибыли!
от этой отметки жду коррекцию и снова вниз.
куда пульнет - не знаю
мысля: