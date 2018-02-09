FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 625
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Быстрые пипы на отскоке 1/2/3
Забрал патер описанный постом выше. Рассматриваю цели на селл от мак вершин.
Жду формирования мин на короткой дист.
Есть патер на пипе 8/8, т.е мин 1.3183 и 1.3175(8)/макс1.3193 и 1.3201(8) попробую разыграть селл и если цена свалится ниже мин 1.3175 то пост выше, т.е пипы на бай разыгрывать не буду так как цена будет ниже макса 1.3184.
Накопление от патера пост #6246 выше забираю, проход на бай проспал, можно было отыграть партию. Сейчас двойное пробитие разворот жду подтверждения на селл.
Спасибо конечно что стараешся для сидящих тут, но какие результаты от использования этих картинок?
Спасибо конечно что стараешся для сидящих тут, но какие результаты от использования этих картинок?
Смотри файлы ниже под постами и читай текс на картинках + время картинок смотри что и когда делаю исходя из полученных данных.
Оставил дальние ордера пост выше на селл при откате отработал на предыдущем мин +.
Если цена будет выше 1.3185 буду закрывать бай позы частями.