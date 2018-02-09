FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 674
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Доброго времени суток, дамы и господа. Идёт коррекция, на америке жду продолжение:
Доброго времени суток, дамы и господа. Идёт коррекция, на америке жду продолжение:
Все верно корекция. Откуда продавать будем?
а давай проверим?
Проверяй)
Записывай/запоминай/скринь...когда я здесь прогнозирую)
Спасибо!)
Все верно корекция. Откуда продавать будем?
На 1.19 посмотрим.)
Реально глобалите. Если есть уверенность, что 1.19 будет не лучше ли прикупить до обозначенной цифири?
Конечно, дело каждого.
Реально глобалите. Если есть уверенность, что 1.19 будет не лучше ли прикупить до обозначенной цифири?
Конечно, дело каждого.
Все верно корекция. Откуда продавать будем?
возможно и до єтой дойдет но сначала сходит до 1.1630
Проверяй)
Записывай/запоминай/скринь...когда я здесь прогнозирую)
Спасибо!)
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page659#comment_6011454
вот задачка)
А может так пройдемся?