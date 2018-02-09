FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 674

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Доброго времени суток, дамы и господа. Идёт коррекция, на америке жду продолжение:


 
Dmitry Chepik:

Доброго времени суток, дамы и господа. Идёт коррекция, на америке жду продолжение:



Все верно корекция. Откуда продавать будем?

 
Mickey Moose:

а давай проверим?

Проверяй)

Записывай/запоминай/скринь...когда я здесь прогнозирую)

Спасибо!)

 
Sergiy_SV:

Все верно корекция. Откуда продавать будем?

На 1.19 посмотрим.)
 
Dmitry Chepik:
На 1.19 посмотрим.)

Реально глобалите. Если есть уверенность, что 1.19 будет не лучше ли прикупить до обозначенной цифири?

Конечно, дело каждого.

 
vaz:

Реально глобалите. Если есть уверенность, что 1.19 будет не лучше ли прикупить до обозначенной цифири?

Конечно, дело каждого.

Уже 3й день в покупке. Жду.
 
Sergiy_SV:

Все верно корекция. Откуда продавать будем?


 

возможно и до єтой дойдет но сначала сходит до 1.1630

 
tuma_news:

Проверяй)

Записывай/запоминай/скринь...когда я здесь прогнозирую)

Спасибо!)


https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page659#comment_6011454


вот задачка)

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.11.05
  • www.mql5.com
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А может так пройдемся?


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