FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 756
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у меня вопрос - ты решил что евро 1,2 потому что старый нарисовал? или нас с Дмитрием послухал? или реально что-то понял?
у меня систем`с прогнозит, я зритель и комментатор её работы в эту ветку
но сегодня все прогнозы плюхнулись до 1883
как системса зовут? стрендж?
стренж шпарит на калькуляторе, у меня не подсматривает по объективным причинам
а я имею возможность смотреть на своего робота
оттуда и все прогнозы
ну дай бог
1815 все равно торкнет, как и говорил вчера, это в силе
1.2, 1920 тоже все в силе
но ниже 1815 ничего нет, а у Стренжа - есть
Уже разница
Вероятность черного лебедя есть. но не на этой неделе это точно. про стренджа я всё сказал - пальцем в опу по стохастику
да не цепляйся ты к этому блохастику... я его привел так для ржаки, чтобы показать идентичность стратегии старика. а говоришь что понял...
В июле-августе стохастик на недельках по usdcad был в зоне перепроданности. Угадайте, что в этот момент делал старик?
Если хотите - идите на светло-синий и ищите его сообщения за тот период. Поржете
Сходил посмотрел. Там не интересно. Никто никого не стебёт. Все заняты своим делом,как в лаборатории. Аксакал из ветки в ветку в бахилах ходит.
Сходил посмотрел. Там не интересно. Никто никого не стебёт. Все заняты своим делом,как в лаборатории. Аксакал из ветки в ветку в бахилах ходит.
ага
и разница еще в том, что тут он доктор и ходит всем уколы ставит, а там - рядовой лаборант
Тума дал прогноз по евро 1.1880.
Соглашусь с ним, т.к. покупателей стало больше по сравнению с поза-вчерашним днем. Это ближайшая цель.
Но это не предел.
Я пока за 1.2
Ренка,как это? Цена ушла на перехай потому,что покупателей стало больше. Ты второгодник?
Ренка,как это? Цена ушла на перехай потому,что покупателей стало больше. Ты второгодник?
я имел ввиду что ближайшая цель (1920) была выше, теперь чуток пониже (1880)
но дальние не меняются//счас с куклом поиграемся....
я имел ввиду что ближайшая цель (1920) была выше, теперь чуток пониже (1880)
но дальние не меняются//счас с куклом поиграемся....
Почему? Новостной фон никакой. Что знаешь особенного?