FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 756

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nahdi:
у меня вопрос - ты решил что евро 1,2 потому что старый нарисовал? или нас с Дмитрием послухал? или реально что-то понял?

у меня систем`с прогнозит, я зритель и комментатор её работы в эту ветку

но сегодня все прогнозы плюхнулись до 1883

 
nahdi:
как системса зовут? стрендж?

стренж шпарит на калькуляторе, у меня не подсматривает по объективным причинам

а я имею возможность смотреть на своего робота

оттуда и все прогнозы

 
nahdi:
ну дай бог

1815 все равно торкнет, как и говорил вчера, это в силе

1.2, 1920 тоже все в силе

но ниже 1815 ничего нет, а у Стренжа - есть

Уже разница

 
nahdi:

Вероятность черного лебедя есть. но не на этой неделе это точно. про стренджа я всё сказал - пальцем в опу по стохастику

пример со стохастиком некорректен, т.к. для расчета этого индикатора нужны исторические данные, а их в будущем нет.
 
nahdi:
да не цепляйся ты к этому блохастику... я его привел так для ржаки, чтобы показать идентичность стратегии старика. а говоришь что понял...
я понял только то, что прогнозы Стренжа на будущее корректны, что и подтверждает стохастик уже на истории.
 
nahdi:

В июле-августе стохастик на недельках по usdcad был в зоне перепроданности. Угадайте, что в этот момент делал старик?



Если хотите - идите на светло-синий и ищите его сообщения за тот период. Поржете


Сходил посмотрел. Там не интересно. Никто никого не стебёт. Все заняты своим делом,как в лаборатории. Аксакал из ветки в ветку в бахилах ходит.



 
Vadens:

Сходил посмотрел. Там не интересно. Никто никого не стебёт. Все заняты своим делом,как в лаборатории. Аксакал из ветки в ветку в бахилах ходит.

ага

и разница еще в том, что тут он доктор и ходит всем уколы ставит, а там - рядовой лаборант


 
Renat Akhtyamov:

Тума дал прогноз по евро 1.1880.

Соглашусь с ним, т.к. покупателей стало больше по сравнению с поза-вчерашним днем. Это ближайшая цель.

Но это не предел.

Я пока за 1.2


Ренка,как это? Цена ушла на перехай потому,что покупателей стало больше. Ты второгодник?

 
Vadens:

Ренка,как это? Цена ушла на перехай потому,что покупателей стало больше. Ты второгодник?

я имел ввиду что ближайшая цель (1920) была выше, теперь чуток пониже (1880) 

но дальние не меняются

//счас с куклом поиграемся....
 
Renat Akhtyamov:

я имел ввиду что ближайшая цель (1920) была выше, теперь чуток пониже (1880) 

но дальние не меняются

//счас с куклом поиграемся....

Почему? Новостной фон никакой. Что знаешь особенного?

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